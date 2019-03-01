王英津：“兩制”台灣方案須解決四大難題

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平1月2日出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並做重要講話。（中評社圖片） 中評社北京3月1日電（作者 王英津）2019年1月2日，習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上發表了《為實現民族偉大復興 推進祖國和平統一而共同奮鬥》重要講話，提出要探討“兩制”台灣方案。儘管香港和澳門兩個特別行政區已經踐行了二十多年的“一國兩制”政策，為“兩制”台灣方案設計提供了豐富經驗。但是，與港澳問題相比較，台灣問題有其獨特性，而這些獨特性正是未來設計“兩制”台灣方案的重點和難點所在。為落實習近平總書記講話精神，筆者在此概括出設計“兩制”台灣方案必須面對的四大難題，以期學界、政界和研究界一起探討解決之策。



一、“去主權化”改造問題



回歸後，港澳存在去殖民化的問題；兩岸統一後，台灣則存在去“主權化”的問題。儘管無論從歷史、現實抑或法理來看，台灣地區從未享有過“獨立主權”，但鑒於台灣當局這些年來一直按照“主權國家”的形態來塑造和宣示自己，並給島內民眾灌輸了強烈的“國家”意識，因此徹底的去“主權化”改造是統一後的首要政治和法律任務。“去主權化”改造包括“去國家化”和“去中央化”兩個層次的內容。“去國家化”系指去除那些支撐所謂“中華民國仍然存在”的一系列政治符號、稱謂、法律及制度，“去中央化”則是指對台灣政權進行改造，將其由所謂的“中央政府”改造為“特別行政區政府”。



至於如何進行“去主權化”改造，那將涉及到“一國兩制”台灣方案的具體細節內容，需經兩岸充分協商和談判來尋求解決辦法。儘管我們無從知曉未來的解決方案具體是什麼，但其須堅持的指導原則是明確且堅定的，那就是：對台灣政權的改造必須明確體現兩岸“同屬一個中國、共享一個中央政府”，這與統一之前推動兩岸關係和平發展所依循的基本原則——“在一個中國前提下什麼都可以談”——有所不同，因為既然兩岸關係已經由和平發展邁向和平統一，那麼推動關係質變所需的基本原則也應隨之升級，此時單單強調“一個中國”是不夠的，還必須將目前暫時互不隸屬的“兩套政府體系”變為“一套政府體系”，即在結束政治對立的基礎上完成政權統一。

