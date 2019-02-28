伊朗總統拒絕接受外長辭職：有悖國家利益

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／“我認為接受你的辭呈有悖伊朗的國家利益，因此我不同意你辭職。”當地時間27日，伊朗總統魯哈尼正式致信外長扎里夫，拒絕後者25日突然提出的辭職要求。據路透社27日報道，亞美尼亞總理帕希尼揚當天訪問德黑蘭，扎里夫陪同魯哈尼出席了歡迎儀式和會見活動，並代表伊朗與對方簽署兩項協議。據稱，扎里夫已表態，將繼續做好外交工作。



伊朗媒體稱，魯哈尼在27日寫給扎里夫的一份正式信件中，表揚後者是抵抗美國制裁伊朗的先鋒代表，並稱他的離職只會讓以色列等伊朗的敵對國家感到歡欣雀躍。他認為扎里夫在履行職責上做得很成功，這也是他應該繼續留任的“主要原因”。魯哈尼表示：“我本人、整個伊朗政府尤其是最高領袖哈梅內伊對你信任有加，你應該帶著力量、勇氣和睿智繼續自己的工作。”



而扎里夫27日在個人社交媒體上表示：“作為外交政策的負責人和在國際舞台上守護伊朗人民權益及國家安全的衛士，除執行外交政策和維護外交部的榮譽，我沒有其他企圖，非常感謝尊敬的伊朗人民、社會名流和政府官員在我任期內，尤其是過去30小時以內，對我毫不保留的支持，希望在最高領袖和總統的英明領導下，在人民的幫助下，外交部能夠履行好其職責。”



扎里夫25日宣布辭職後，一度引發國際社會廣泛關注。有關他做出這一決定的原因，目前比較主流的說法是，扎里夫被排除在前兩天伊朗與敘利亞總統巴沙爾會晤的名單之外。不過參與了此次外交活動的伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼27日在接受伊朗塔斯尼姆通訊社採訪時稱，扎里夫未能出席有關活動，是總統府的協調工作失誤所致，而這些失誤並非故意。蘇萊曼尼呼籲扎里夫撤回辭職請求，並表示扎里夫目前依然受到哈梅內伊的支持和肯定。



據了解，若總統不接受辭呈，那麼伊朗外長將繼續工作。而隨著扎里夫27日代表伊朗出席與亞美尼亞的外交活動，他辭職一事似乎也告一段落。曾多次採訪扎里夫的伊朗記者莫森認為，扎里夫的外交政策是當前政府所需要的，他的辭職風波並不完全是個壞事，因為伊朗反對派有必要知道：沒有扎里夫，當前的伊朗不可能與世界進行有效對話，他是魯哈尼政府的支柱之一。



（來源：環球時報）