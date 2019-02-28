俄防長：北約破壞安全體系　俄將有所回應

中評社北京2月28日電／據俄羅斯塔斯社27日報道，俄羅斯國防部長紹伊古當天表示，北約軍事實力的提升破壞了世界現行安全體系，俄將被迫採取回應措施。紹伊古稱，根據計劃，俄軍西部軍區2019年將集中實施142項軍事建設措施，並在波羅的海艦隊建立一個坦克團和一個海防導彈營。



（來源：環球時報）