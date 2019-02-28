中國設計師獲“珠寶界奧斯卡”金獎

中評社北京2月28日電／據英國《華聞周刊》報道，近日，在有“珠寶界奧斯卡”之稱的英國金匠精工藝與設計大賽（Goldsmiths’ Craft ＆ Design Council Awards）中，來自中國的曾子謀憑借其珠寶設計系列“旋律”（Melody），一舉獲得了高級珠寶組金獎，也成為了獲得該大獎的首位華人設計師。



這個獎項已經有111年歷史的英國金匠精工藝與設計協會舉辦，是歐洲金工藝與珠寶設計方面最權威的年度賽事。



今年，大賽邀請到超過100名來自全球的專業評委共同評審，比賽不設年齡限制，讓業界資深的設計師和剛入行的新人同台比拼。曾子謀此次獲得的“高級珠寶”（Fine Jewellery）金獎屬於工藝門類的3項大獎之一，該門類要求必須提供最終完成的作品，含金量極高。



雙面生活：白天設計珠寶 晚上端盤子



曾子謀本科在國內學的是室內和建築設計，畢業後拿到了一份工資優厚的工作，簡單穩定，已經過著讓很多同齡人羨慕的生活。



但他清楚地意識到，這並不是自己想要的人生。於是他毅然選擇了出國留學，來到英國倫敦藝術大學攻讀珠寶設計碩士。



如普通留學生一樣，在英國讀書的日子特別又平凡。曾子謀白天在學校與珠寶打交道，忙於各種各樣的研究和作業。



下課後，他則是在中餐館與盤子、顧客周旋，為賺到更多的小費而奔波。“我不想讓家里經濟上有太大的壓力，讓我出國家里人已經盡了他們最大的努力了。交了學費後生活費所剩不多，我必須要自己維持生活。”在他剛畢業的時候，他曾經給一家新公司做設計師，但因為沒有工資，也還是得選擇晚上去做兼職養活自己，就這樣一直堅持到了2017年底。