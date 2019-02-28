美國5家企業H1B簽證通過率為99%

中評社北京2月28日電／據美國《世界日報》報道，外國技術人員要留在美國工作愈來愈難，美國特朗普政府22日公布數據顯示，當局要求專業技術人員H－1B簽證申請者補件的比率大幅增加，核准的比率卻下降。



美國公民和移民服務局（USCIS）數據顯示，以2018年第四季為例，60%替外國員工提出申請的公司被要求提供更多資料（補件），相較2017年同期為46%，2016年最後一季則僅28%。



在通過率方面，2018年第四季為75%，2017年同期為83%，2016年同期為92%；這些數據包括延長已持有者的H－1B簽證，以及為新聘雇員申請的企業。



2018財政年度的H－1B簽證核發率在30大企業中顯著不同；其中五間企業的通過率為99%，分別是蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、Google、英特爾（Intel ）和微軟（Microsoft）。



電商巨擘亞馬遜（Amazon）和資訊科技巨頭思科（Cisco）的申請通過率為98%，摩根大通（JPMorgan）則有97%的核准率；申請率高但核准率低的企業則為高知特（Cognizant，68%）、凱捷（Capgemini，60%）。



USCIS發言人潔西卡‧柯林斯（Jessica Collins）表示，配合特朗普行政命令“買美國貨，雇美國人”，USCIS已實施多項改革措施；申請企業最常被問到該職位是否為具專業技術的特殊崗位（specialty occupation）、聘雇雙方是否為勞資關係，以及雇員在持有簽證期間的工作內容。



USCIS局長西斯納（L. Francis Cissna）已指示收緊審核程序，以保護美國員工的利益，仍會核准大多數申請，但審查會更嚴格以強化移民政策。



（來源：中國僑網）