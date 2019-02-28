美越於“金特會”前簽署巨額貿易協議

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／據美國《華爾街日報》27日報道，在第二次“金特會”舉行前，美國和越南簽署一份價值約210億美元的貿易協定。分析稱，越方正積極借“金特會”拉近與美國的關係，希望在經濟上“搭便車”。



報道稱，特朗普27日中午在河內與越南國家主席阮富仲舉行會談。特朗普向越方就承辦“金特會”表示感謝，並稱願意與越方改善關係，“簽署一些重大的貿易協議”。他還稱自己對越南加大對美國產品的進口“充滿期待”。會談結束後，美越領導人出席了越南航空公司與美國航空工業企業合作協定的簽字儀式。



《華爾街日報》稱，在兩國領導人的注視下，越南的航空公司與波音等美國公司簽下貿易協定。根據雙方協議，越捷航空將購買100架波音737－Max飛機以及215台通用電氣航空公司的發動機。越竹航空將購買10架波音787－9飛機，越南航空將向美國世博（Sabre）公司訂購價值1億美元的民航技術及服務。有消息稱，越竹航空還計劃開通直航美國的航線。



輿論認為，“金特會”給美越關係帶來了機遇，重視對外貿易的特朗普從越南手中獲得了第一批商務大單，美方對這一結果感到滿意，美越關係也將因此更進一步。正推進經濟革新的越南一直期望能進一步打開市場，除加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等區域自貿組織外，還打算與美國加強經濟聯繫，以更好地融入“自由市場體系”。



（來源：環球時報）