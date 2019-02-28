中興宣布5G旗艦商用

中評社北京2月28日電／世界移動通信大會（MWC）2019在巴塞羅那拉開帷幕，中興通訊（ZTE， 以下簡稱中興）發布首款5G手機中興天機Axon 10 Pro（以下簡稱 “中興天機”），取得5G手機領先商用，攜手中國聯通等運營商，預計2019年上半年即可率先在歐洲和中國市場上市。中興終端事業部CEO徐鋒表示，中興手機始終秉承以消費者體驗為驅動的研發理念，持續價值創新，通過智能終端和移動互聯產品的生態布局，為消費者構建全場景的5G智慧體驗。



中興天機作為中興新一代高端旗艦，搭載最新的高通驍龍855移動平台，配合SDX50M 5G基帶芯片，支持Sub 6G頻段，更用AI算法優化5G全場景性能，將會給用戶帶來更快、更智慧的5G手機新體驗。同時，利用5G超高速率、超低時延、超高密度的特性，中興手機研發團隊為AI插上無線的翅膀，將手機應用軟件與人工智能深度融合，引領用戶感受中興全方位5G硬核實力。中興手機的研發團隊直擊5G時代應用痛點，自主掌握了硬件布局、電磁兼容、天線設計、功耗及散熱等四大核心技術。比如，針對5G手機突出的功耗散熱問題，中興天機採用系統總功耗與表面溫度對應的模型，應用液冷技術和相變複合材料，讓手機實現高性能的同時，有著優秀散熱表現。在拍照功能方面，中興天機擁有4800萬像素的智慧三攝，125度超大廣角和8MP長焦鏡頭，能帶來更豐富的拍照組合變化。智慧三攝鏡頭可AI場景識別並自行調整參數，通過AI算法測速，追蹤移動目標永不失焦，並在最佳拍攝時機自動抓拍。此外，中興天機新增AI超級夜景功能，通過拍攝暗光畫面合成，抑制噪點和雜色，能夠輕鬆捕捉暗夜裡每一個細節。



在外觀設計方面，中興天機採用AMOLED靈感柔性屏，雙面四周深彎的3D玻璃，柔潤水滴的造型貼合手掌，讓握持手感更舒適。而通過屏下指紋和0.6秒面部解鎖的設計，強化了手機外觀的極簡。



在視覺體驗方面，中興天機配備6.47英寸絢麗大屏，採用獨創的Axon Vision軟硬件一體化視效解決方案，支持HDR10＋高清影像的專業級視頻芯片，不僅精准還原影像色彩，還會對視頻的細節進行自適應增強，讓畫面更清晰真實、細節更豐富、色彩更靚麗。