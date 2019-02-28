克隆猴等入圍2018年度中國科學十大進展

克隆猴 圖片來源網絡 中評社北京2月28日電／27日，科技部高技術研究發展中心（科技部基礎研究管理中心）公布“2018年度中國科學十大進展”，基於體細胞核移植技術成功克隆出獼猴——“中中”“華華”等10項重大科學進展，從30個候選項目中脫穎而出。



根據得票數排名，“2018年度中國科學十大進展”分別為：基於體細胞核移植技術成功克隆出獼猴、創建出首例人造單染色體真核細胞、揭示抑鬱發生及氯胺酮快速抗抑鬱機制、研製出用於腫瘤治療的智能型DNA納米機器人、測得迄今最高精度的引力常數G值、首次直接探測到電子宇宙射線能譜在1TeV附近的拐折、揭示水合離子的原子結構和幻數效應、創建出可探測細胞內結構相互作用的納米和毫秒尺度成像技術、調控植物生長—代謝平衡實現可持續農業發展、將人類生活在黃土高原的歷史推前至距今212萬年。



如果說體細胞克隆猴的成功是該領域從無到有的突破，將為非人靈長類基因編輯操作提供更為便利和精准的技術手段，那麼，創建出首例人造單染色體真核細胞的研究則表明，天然複雜生命體系能通過人工干預變簡約，甚至可以人工創造全新的自然界不存在的生命。



“成功舉辦14屆的‘中國科學十大進展’評選，研究成果的原創性是最重要的衡量標準。評選活動堅持鼓勵創新，弘揚甘坐‘冷板凳’、敢啃‘硬骨頭’、勇闖‘無人區’的科研精神。”高技術研究發展中心主任劉敏接受科技日報記者採訪時說，同時，傳播科學知識、厚植科學精神，讓公眾更加理解、關心和支持基礎研究，從而推動我國基礎研究加快發展，為建設世界科技強國作出貢獻。



那麼，近年來的入選成果呈現怎樣的特點或趨勢？“大科學裝置建設成效顯著。‘墨子號’‘悟空號’和FAST望遠鏡等大科學裝置相繼建成和投入使用，不斷取得重要成果。”劉敏說，比如基於“悟空號”暗物質探測衛星，首次直接探測到電子宇宙射線能譜在1TeV附近的拐折，該研究成果入選2018年中國科學十大進展。此外，先進的科學實驗技術和方法受到越來越多的關注，成為前沿探索的利器，助推我國科學家在一些科學前沿領域持續取得突破。