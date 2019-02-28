北京市屬高校教師職稱告別“終身制”

中評社北京2月28日電／近日，北京市人力社保局新修訂出台了《北京市高等學校教師職務聘任管理辦法》，從對高校教師進行分類評價、職稱和崗位聘任實行聘期制、加強職稱評審權下放後的監管3個方面，完善高校教師職務聘任的“北京模式”，進一步激發北京市市屬高校教師教書育人的積極性。



此次改革的一大亮點就是職稱告別“終身制”，用人“能上也能下”。在實際操作中，職稱和崗位聘任均實行聘期制，期滿進行考核；考核合格的，學校和教師按照崗位需要、本人自願的原則，辦理續聘手續；考核不合格的，高校可根據教師與崗位的適用情況，低聘崗位等級直至解除聘用。通過這一制度保障高校的用人自主權，避免職稱終身制引發的惰性，進一步激發創新主體活力，使人才“評得上、用得好、留得住”。



高校教師職稱則從“一把尺子量到底”改為“幹什麼、評什麼”。在教育教學的基礎上，將高校教師按照教學為主、教學科研為主和社會服務為主等進行分類，制定側重不同的評價標準。北京將建立高校職稱評審代表作制度，從“評論文”改為“評成果”，教師可從論文、論著、精品課程、教學課例、專利等不同成果中，任選最能體現能力水平的作為職稱評審的主要內容。



同時，在保障高校用人自主權的基礎上，北京市人力社保局將加強對教師聘任工作的事前、事中、事後監管。在高校制定本單位教師聘任管理辦法時，市人力社保局將進行指導和審核把關。在高校開展聘任工作時，需進行評議前公示和聘任前公示，廣泛接受教職工和社會監督。在高校完成聘任工作時，市人力社保局將對聘任程序和結果進行驗收，確保結果的真實有效。



（來源：人民日報）