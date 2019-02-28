規範和加強研究生考試招生及培養管理工作

中評社北京2月28日電／近日，教育部印發通知，分別就研究生考試招生和培養管理工作提出一系列更加嚴格的規範性要求。



通知指出，經過四十年的發展，我國已經邁入研究生教育大國行列。特別是黨的十八大以來，分類考試、綜合評價、多元錄取、嚴格監管的研究生考試招生制度體系不斷完善，研究生培養機制、質量監督保障制度建設取得很大進展，形成了國務院學位委員會、省級學位委員會、學位授予單位三級質量管理保障體制，構建了研究生培養單位質量保證為基礎，教育行政部門監管為引導，學術組織、行業部門和社會機構積極參與的內部質量保證和外部質量監督體系。形成了學術型與應用型人才並重的培養格局，培養了大批服務於國家和地方經濟社會發展、科學技術進步、文化傳承創新的優秀人才。但是個別招生單位和人員招生違規、學術不端、論文作假等現象仍有出現，反映出一些招生單位存在政策規定不落實、制度機制不健全、組織管理不到位、監督管理透明度不夠等問題。



通知強調，要強化自命題規範管理。對標國家教育考試標準，重點加強命題審核和試卷命制全過程的監督檢查，切實加強命題人員培訓，落實安全保密責任制，防止出現命題制卷錯誤和失洩密情況。試卷評閱要嚴格執行考生個人信息密封、多人分題評閱、評卷場所集中封閉管理等要求，確保客觀準確。招生單位作為自命題工作的組織管理主體，要在學校層面對自命題工作進行統籌和推進，堅決杜絕簡單下放、層層轉交。



通知要求，要切實規範招生工作。招生單位研究生招生工作領導小組要加強對院系招生工作的統一領導，層層壓實責任，要統一制定複試小組工作基本規範，複試全程要錄音錄像，複試小組成員須現場獨立評分，任何人不得改動。要嚴格執行國家政策規定，擇優錄取，不得按單位、行業、地域、學校層次類別等限定生源範圍，也不得設置其他歧視性條件。要提供考生咨詢及申訴渠道，並按有關規定對相關申訴和舉報及時調查處理。對考試招生工作中的違規違紀行為，一律按有關規定嚴肅處理。



通知明確，各培養單位要珍惜用好辦學自主權，加強自律，科學合理設置培養要求和學位授予條件，狠抓學位論文和學位授予管理，重點要抓住學位論文開題、中期考核、評閱、答辯、學位評定等關鍵環節，嚴格執行學位授予全方位全流程管理，對不適合繼續攻讀學位的研究生要及早分流，加大分流力度。要健全完善預防和處置學術不端的機制，加大對學術不端、學位論文作假行為的查處力度，露頭即查、一查到底、有責必究、絕不姑息，實現“零容忍”。探索建立學術論文、學位論文館際和校際學術共享公開制度，主動接受社會監督。