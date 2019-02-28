推動罪錯未成年人分級干預機制法律化

中評社北京2月28日電／最高檢日前發布的《2018－2022年檢察改革工作規劃》提出，探索建立罪錯未成年人的臨界預防、家庭教育、分級處遇和保護處分制度。最高人民檢察院第九檢察廳廳長史衛忠27日表示，將以未成年人保護法、預防未成年人犯罪法修改為契機，積極推動罪錯未成年人分級干預機制及時上升為法律。



史衛忠介紹，探索建立罪錯未成年人的臨界預防、家庭教育、分級處遇和保護處分制度，是為了切實加強對有嚴重不良行為未成年人和未達刑事責任年齡未成年人干預矯治。我國目前法律對實施犯罪的未達刑事責任年齡未成年人、有嚴重不良行為的未成年人缺少有效應對矯正措施問題。解決這一問題關鍵，在於針對未成年人的罪錯程度設置階梯式的多種實體處遇措施，供司法機關根據涉案未成年人的具體情況加以適用，以實現矯治的個別化和有效性。



“一些地方檢察機關已經在這方面進行了積極探索，取得了比較好的經驗效果。”史衛忠舉例，四川省資陽市檢察機關借助信息化、大數據手段，從高危未成年人信息化、社會化和網格化預防幫教著手，打造出了具有當地特色的未成年人臨界預防工作模式。上海市檢察機關探索建立未成年人保護處分制度，依托社工組織，對辦案中發現的觸法但因年齡、情節等法定原因而沒有追究法律責任的未成年人落實分級處遇的保護處分措施。



史衛忠表示，下一步，檢察機關將以未成年人保護法、預防未成年人犯罪法修改為契機，進一步總結經驗做法，聯合相關部門，積極推動罪錯未成年人分級干預機制及時上升為法律。



（來源：新華網）