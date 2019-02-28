把性侵犯罪信息查詢成為教師從業前置程序

中評社北京2月28日電／“建立性侵害未成年人犯罪案件信息庫和入職查詢制度，是為了更好落實從業禁止的法律規定，有效預防性侵害未成年人犯罪。”最高人民檢察院第九檢察廳廳長史衛忠27日表示，將聯合有關部門積極推動把性侵害未成年人違法犯罪信息查詢設置為教師資格申請和教職工招聘的前置程序，促進預防性侵害制度落實。



“司法實踐表明，侵害未成年人犯罪，尤其是性侵害未成年人犯罪，存在重犯率高、熟人作案比較常見的特點。如何避免有性侵違法犯罪前科的人員從事與未成年人密切接觸的行業，就顯得十分重要。”史衛忠介紹，我國《刑法修正案（九）》關於從業禁止的規定對於預防侵害未成年人犯罪發揮了積極作用，但是與未成年人有密切接觸的行業點長、面多，保障從業禁止制度得到有效落實，發揮應有作用，還需要實現對相關行業實施強制入職審查的制度化、常態化。



史衛忠介紹，2017年7月，上海市閔行區檢察院聯合相關部門制定限制涉性侵害違法犯罪人員從業辦法，將對未成年人實施強姦，猥褻，組織、強迫賣淫，引誘、容留、介紹賣淫等行為的違法犯罪人員納入“涉性侵害違法犯罪人員信息庫”，將該區從事未成年人服務的教育單位、培訓機構、醫療機構、救助機構、游樂場所、體育場館、圖書館等均納入應當加強入職人員審查的領域，有性侵未成年人前科人員被禁止從事上述行業領域工作。截至今年1月底，黑名單信息庫已錄入3800餘人，共完成對11000餘名在職人員的信息篩查，對1000餘名新招錄人員的信息查詢。上海市檢察機關正聯合有關部門，推動建立全市性侵害未成年人違法犯罪信息庫和入職查詢制度。此外，浙江慈溪、江蘇淮安等地檢察機關也聯合相關部門建立了類似信息登記數據庫及從業禁止制度。



談到下一步工作，史衛忠表示，檢察機關將聯合有關部門積極推動把性侵害未成年人違法犯罪信息查詢設置為教師資格申請和教職工招聘的前置程序，促進預防性侵害制度落實，全面構建起防範性侵害未成年人犯罪堤壩。



（來源：新華網）