英政府將“脫歐方向盤”交給議會

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／英國首相特雷莎·梅26日就陷入迷霧的退出歐洲聯盟進程作出重大讓步，把“脫歐”方向盤移交給議會下院，屬意後者從三條道路中選一條走下去，即接受“脫歐”協議，或者“無協議脫歐”，抑或延期“脫歐”。



特雷莎·梅當天向議會下院闡明“脫歐”事宜表決日程。她說，將繼續與歐盟談判修改“脫歐”協議，議會下院最晚3月12日表決可能包含修改內容的“脫歐”協議。



如果“脫歐”協議獲通過，英國仍按原計劃3月29日正式“脫歐”。如果協議再次遭否決，議會最晚3月13日表決是否“無協議脫歐”。



特雷莎·梅說，只有獲得議會下院“公開同意”，英國才會在3月29日“無協議脫歐”。如果這一選項遭排除，議員們3月14日將表決是否同意延期“脫歐”。



如果議會同意延期，特雷莎·梅需要向歐盟申請並獲得其他27個歐盟成員國認可；議會不同意延期，則英國3月29日“無協議脫歐”。



特雷莎·梅明言“不願看到”延期“脫歐”，說大家“絕對應關注如何達成協議”並按期“脫歐”。按照她的說法，沒有與歐盟方面討論過延期；“脫歐”最多延期3個月至6月底，幾乎可以確定只能延期一次。



彭博社分析，特雷莎·梅可能在3月21日歐盟首腦會議上申請延期，歐盟很可能同意，以避免英國“無協議脫歐”。



美聯社報道，法定“脫歐”日期確定兩年來，這是英國首相首次承認可能無法按期“脫歐”。鑒於多數議員反對“無協議脫歐”，上述三種選擇實際只有兩種：支持政府的“脫歐”協議或延期“脫歐”。



受“脫歐”可能延期消息提振，英鎊對歐元匯率26日升至2017年5月以來最高水平；對美元匯率同樣攀至去年10月後新高。



