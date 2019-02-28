叫醒布達拉宮　讓古籍文獻“活”起來

布達拉宮管理處工作人員開展前期普查登記工作。新華社記者 普布扎西攝 中評社北京2月28日電／始建於公元7世紀的布達拉宮，因其獨特的建築、數量眾多的宮藏文物，被譽為“藏民族歷史文化藝術的寶庫”。



2019年初，我國計劃投入3億元專項資金，開展為期10年的布達拉宮古籍文獻保護利用工程。隨著京、藏兩地專家陸續到來，工程進入籌備階段。



一座靜待喚醒的文史寶庫



登上布達拉宮德陽夏三排梯，記者在工作人員帶領下，來到一間約160平方米的古籍文獻庫內。



這裡就是布達拉宮古籍文獻保護利用工程前期古籍文獻普查登記工作的首個辦公點。



五張辦公桌、一台電腦、一台電子秤、兩盞LED補光燈……這裡設施簡單，工作卻意義深遠。



“我們將對所有古籍文獻進行鑒定，並就近20項內容進行藏、漢雙語信息數字化登記。這將填補布達拉宮現有文獻數據庫諸多方面的信息空白。”工程特邀古籍專家白張說。



布達拉宮典籍浩瀚，可謂一座名副其實的藏民族文史寶庫。



據悉，目前布達拉宮在册的漢、藏、滿、蒙、梵等多文種珍貴古籍文獻有近4萬函，其中包括近3萬葉、460多函貝葉經珍品。



這些古籍文獻的內容可大致歸納為：經藏、律藏、論藏等三藏典籍；佛本生傳記；各語種醫藥學、史學、戲劇；各類志書、目錄等。