故宮“大課堂”原來也很火

圖片來源網絡 中評社北京2月28日電／“故宮過大年”、“故宮元宵燈會”等一系列春節文化活動，令故宮的影響力全面爆棚。與此同時，繼故宮文創走紅之後，故宮咖啡館、故宮火鍋店也成為時尚消費。



其實，作為中國最大的博物院，故宮還承擔著巨大的教育職能。當今，博物館、科技館正在成為中小學生開展實踐、拓展學習的熱門場所。以館校合作形式發揮文博、科技場館的教育功能蔚然成風，許多場館在合作內容設計、形式設計、師資培養、設施設備建設等方面都投入了巨大力量。



如今，在創建中小學生“社會大課堂”中，故宮博物院也在悄然走紅。



為學生定制主題課 一年教育活動接待學生兩萬多



“去年，故宮教育中心活動接待的批次是1490場，參與的人數超過2.8萬人，其中學生群體占近90%。”故宮博物院宣傳教育部館校合作項目負責人告訴記者，作為重要的公眾教育基地，故宮教育中心成立的意義在於充分整合故宮現有教育資源，開展針對不同年齡段觀眾的教育或研修活動，尤其為常年面向中小學生及家庭觀眾進行的各類專題教育項目提供了靈活便利的場地空間。“除閉館期間，今年我們的教育中心一直非常忙碌，最多一次性接待了來自一個學校一整個年級的師生，共12個班，超過550名學生。”



這位負責人告訴記者，故宮為學校團體參觀提供了很多優惠政策，“比如每周二這一天故宮會提供2000個免費入院的名額，學校可提前打電話為學生預約免票入院參觀”。此外，故宮面向學校提供的教育活動主題非常豐富，既有針對故宮的藏品、建築、文物開發的課程，也有圍繞特別主題開發的課程。新年期間，故宮舉辦的木版年畫、開筆書福、金甌永固、金豬納福等教育課程非常受歡迎，新春體驗現場火爆，預約課程更是一位難求。



新春之際，教育中心還提供包括八旗、朝珠、如意、刻章、窗欞等多個主題教育項目。學校可以向宣傳教育部咨詢相關主題活動的預約，工作人員會針對學校學生的年齡段為他們提前篩選、提供合適的主題課程供學校老師參考。