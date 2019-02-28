快訊：朝美雙方可能取消聯合簽約儀式

（新聞推特截圖。來源：環球網） 中評社北京2月28日電／據彭博社剛剛消息：特朗普與金正恩今天下午的行程有變化。



美國《華盛頓郵報》白宮記者中村戴維越南時間28日中午在社交媒體上表示，朝美河內會晤出現重大變動。據其引述白宮新聞發言人桑德斯的話稱，雙邊擴大會談將在已經延長了40餘分鐘後，繼續進行30至45分鐘。此後，美國總統特朗普將回到其下榻的JW萬豪酒店，在當地時間下午2時召開記者會，計劃中的聯合簽約儀式與工作午餐很可能取消。



（來源：環球網）