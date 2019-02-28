對自動駕駛的發展包容失敗、反對壟斷

中評社北京2月28日電／今日上午，國新辦舉行新聞發布會，請交通運輸部部長李小鵬、副部長劉小明介紹深化供給側結構性改革，推動交通運輸高質量發展有關情況，並答記者問。



針對記者提到“交通運輸部在自動駕駛的發展上是否有政策支持”，交通運輸部部長李小鵬表示，自動駕駛是交通運輸領域的一項前沿技術，交通運輸部對自動駕駛技術的研發、應用高度重視。



李小鵬提到，2018年4月，交通運輸部和工信部、公安部聯合出台了智能網聯車道路測試管理規定的試行辦法，第一次從國家層面就規範自動駕駛道路測試做出了規定。去年7月份，交通運輸部還出台了自動駕駛封閉測試場地建設技術指南暫行辦法，指導各地對封閉場地測試的建設進行指導。目前，交通運輸部已經初步認定了3家，一家在北京，一家在重慶，一家在西安。



講這些主要是體現交通運輸部對這項技術的重視，特別是對這項技術應用的重視。自動駕駛的發展對於保證安全、提高效率、改善服務、發展產業都有重要的意義。交通運輸部的原則是鼓勵探索、包容失敗、確保安全、反對壟斷。下一步交通運輸部將要做好以下幾個方面的工作：



一是要加強部際的協調，和相關部委建立跨部門的協同工作機制，力爭在國家層面出台自動駕駛發展的指導意見。二是加強研發，加強自動駕駛與車路協同關鍵技術裝備研發和測試驗證，並且推動標準的制定和修訂。三是要加快推進自動駕駛領域相關法律法規的研究制定和出台工作。四是穩慎地開展應用示範的試點工作。交通運輸部已經在有些地區開展了一些試點工作，比如在浙江、廈門，在雄安新區，交通運輸部都選取了某些區域作為自動駕駛的試點區域，開展示範工作。五是加強國際合作，和相關國家開展自動駕駛領域的技術合作，共同推動自動駕駛技術的發展。



自動駕駛是一個新技術，它的研發方興未艾，它的應用還需要一個過程。大家要共同努力，共同推動，確保安全，共同推動新技術的應用發展，不斷提高服務水平。



（來源：人民網）