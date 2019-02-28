“伊斯蘭國”人員安置難　伊拉克：願意幫忙

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／隨著敘利亞境內打擊極端主義組織“伊斯蘭國”的軍事行動進入尾聲，敘利亞反對派武裝羈押的外籍“伊斯蘭國”人員安置令不少國家頭疼。伊拉克總理阿迪勒·阿卜杜勒—邁赫迪26日說，伊拉克願意施以援手，協助遣返他國公民。



阿卜杜勒—邁赫迪當天在每周例行記者會上說，伊拉克可以幫助他國遣返，也可以在境內起訴涉嫌在伊拉克犯罪的人員。



“一些國家已經要求伊拉克幫忙移交加入‘伊斯蘭國’的公民回國，如法國，”阿卜杜勒—邁赫迪說，“伊拉克可能幫忙，願意幫忙，也已經幫忙移交了一些人員回國。這是一場戰鬥，伊拉克應當履行自己的職責和義務。”



至於其他國家拒絕接收的“伊斯蘭國”人員，伊拉克會查明是否涉嫌在伊拉克犯罪。一旦認定，這些人員將在伊拉克接受審理。



阿卜杜勒—邁赫迪說：“我們必須處理這一狀況，因為如果我們不應對，他們可能利用伊拉克與敘利亞間大約600公里的邊界，再次滲透進入伊拉克。這確實是令我們關注、憂心並不得不處理的狀況。”



阿卜杜勒—邁赫迪先前說，伊拉克不會接收他國拒收的“伊斯蘭國”人員。伊拉克2017年12月宣布取得打擊“伊斯蘭國”的歷史性勝利。然而，迄今仍有一些極端分子藏身偏遠地區，伺機發動襲擊。



