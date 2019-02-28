中評社北京2月28日電／国家统计局今日发布2018年国民经济和社会发展统计公报。国家统计局副局长盛来运在解读《2018年统计公报》时总结到，经济运行稳中有进，转型发展再展新篇。



盛来运指出，刚刚过去的2018年，是全面贯彻落实黨的十九大精神开局之年，是打好三大攻坚战开局之年，也是迈向高质量发展新征程起步之年。这一年，身处世界百年未有之大变局，面对复杂严峻的国內外形势，各地区各部门按照黨中央決策部署，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照推动高质量发展要求，凝心聚力，攻坚克难，推动我国经济发展沿著正确方向前进，经济运行保持在合理区间，国民经济和社会发展主要预期目标较好完成，实现了经济社会大局和谐稳定。



盛来运讲到，如期发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》生动地记录了我国经济社会发展在新时代取得的新成绩。为帮助读者更好理解公报的丰富內涵，就过去一年经济社会发展情况谈一些认识和体会。



一、经济继续运行在合理区间，发展基础不断增強



面对国际政治经济风云变幻和国內结构调整阵痛带来的巨大困难挑战，黨中央保持战略定力，坚持底线思维，加大改革开放创新力度，不断完善宏观调控，积极稳妥应对中美经贸摩擦，強化稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行实现了总体平稳、稳中有进。



经济保持中高速增长。2018年，我国国內生产总值比上年增长6.6%，分季度看，增速连续16个季度运行在6.4%－7.0%区间，经济运行稳定性和韧性明显增強。6.6%的经济增速位居世界前五大经济体之首，对世界经济增长贡献率在30%左右，仍是世界经济增长的动力之源。经济总量再上新台阶。全年国內生产总值首次突破90万亿元，达到900309亿元，这是自2016年突破70万亿元，2017年突破80万亿元后，再次攀上新台阶。按照年平均汇率折算达到13.6万亿美元，稳居世界第二位，占世界经济比重继续提高，经济增量1.4万亿美元，相当于澳大利亚2017年的经济总量。