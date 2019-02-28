航天信息技術助力智慧檢務工程建設

中評社北京2月28日電／近日，“兩高一部”重點專項“面向減假暫和跨部門涉案信息共享的司法協同技術研究及系統研發”國家重點研發計劃項目正式啟動。該項目由航天科工智慧產業發展有限公司牽頭，同方賽威訊信息技術有限公司、復旦大學、四川大學、北京交通大學共計5家單位共同參與。



減假暫，是對監獄服刑犯人實行減刑、假釋、暫予監外執行的統稱。項目針對減假暫業務協同不足和信息共享困難等問題，利用實體識別、語義分析、主題建模等技術構建協同知識庫和信息共享系統，實現減刑假釋的提請、公示、裁定等工作全流程協同，構建涉案財物信息跨法檢司共享與協同處置系統，最終實現減假暫案件協同審判過程中的主動監督和偏離預警，以及涉案財物的移送、處置等流程的規範化管理，滿足跨部門涉案財物信息安全、快速轉移和處置的需求。



“兩高一部”重點專項是科技部聯合最高人民檢察院、最高人民法院、司法部，面向“全面依法治國”戰略布局，重點圍繞國家司法體系建設中亟待解決的問題，開展技術攻關和應用示範設置的國家科技重點專項。自2018年來，最高人民檢察院推薦團隊參與項目申報，6項獲科技部批覆，其中航天智慧公司承擔了2項的牽頭工作。



（來源：人民網）