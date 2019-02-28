英法官批准向法國引渡薩科齊案“中間人”

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／一名英國法官26日裁定向法國引渡一名法國商人。那名男子據信是利比亞前政權向法國前總統尼古拉·薩科齊輸送政治獻金的中間人。



倫敦威斯敏斯特法院法官瓦妮薩·巴萊特瑟爾說：“我裁定向法國引渡亞歷山大·杜裡。”



杜裡去年1月在倫敦希思羅國際機場由持有歐洲逮捕令的法國執法人員逮捕，受到涉嫌詐騙和洗錢指認，去年2月因健康原因在英國獲得保釋。一名消息人士告訴法新社記者，杜裡去年在英國接受手術。



杜裡有法國和阿爾及利亞雙重國籍，是一家經營衛生、水淨化、太陽能業務企業的老板。法國媒體先前報道，杜裡秘密為法國與北非國家的政治和商界人物充當中間人。



法國檢察機關懷疑利比亞前領導人穆阿邁爾·卡扎菲及其兒子賽義夫·伊斯蘭·卡扎菲向薩科齊提供政治獻金，幫助他2007年競選總統，杜裡扮演關鍵角色。法國調查人員發現，卡扎菲的親信貝希爾·薩利赫管理的一家基金2009年以虛高價格在法國阿爾卑斯山地區購買一棟別墅，杜裡可能是別墅的實際主人，以出售別墅方式獲得高額回報。



薩科齊去年3月因涉嫌收受卡扎菲政治獻金受到指控。



杜裡決定上訴，26日法庭審理前告訴媒體記者，他是“司法陷阱的受害者”。



（來源：新華網）