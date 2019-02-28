加拿大前高官將作證：總理府施壓“開後門”

（加拿大總理特魯多。圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／加拿大前司法部長喬迪·威爾遜—雷布爾德定於當地時間27日在國會作證，陳述是否受到總理府施壓、對一家建築企業“網開一面”。



政治分析師認為，如果“施壓”屬實，意味政府“不當”干預司法，不利於總理賈斯廷·特魯多和自由黨的選情。



威爾遜—雷布爾德說，將在眾議院司法委員會聽證會上說出“她的真相”。美聯社報道，她將作30分鐘開場陳述，隨後接受議員詢問。



威爾遜—雷布爾德現年47歲，特魯多2015年11月領導自由黨贏得選舉後出任司法部長，今年1月內閣改組中轉任退伍軍人事務部長。



只是，綜合多家國際媒體解讀，這一人事變動看似平調，實為降職。威爾遜—雷布爾德因而頗為憤怒，發表一份有2000個單詞的聲明。



威爾遜—雷布爾德12日辭去退伍軍人事務部長一職，沒有解釋具體理由。一些政治分析師推斷，先降職、後辭職，可能關聯一則腐敗傳聞。



加拿大《環球郵報》本月早些時候報道，總理府去年施壓時任司法部長威爾遜—雷布爾德，要求她對SNC—蘭萬靈集團公司“網開一面”。這家建築企業與加拿大政府簽訂的利比亞工程合同涉嫌腐敗、行賄。



按照這篇報道的說法，特魯多本人或總理府幕僚要求威爾遜—雷布爾德指示公訴方與這家企業達成“補救協議”，以允許後者以繳納罰款的方式免受刑事起訴。



SNC—蘭萬靈集團如果由法院認定行賄等刑事罪名，今後10年不能與加拿大聯邦政府簽訂商業合同，經濟損失巨大。



