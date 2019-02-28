兩會調查：“反腐”連續三年最受網民關注

截至發稿前候選熱詞排行 中評社北京2月28日電／2019年人民網兩會調查於12日啟動，截至目前，“正風反腐”位列熱詞榜第一位。這已經是“反腐”連續第三年成為兩會調查最熱詞。



本次調查顯示，對於2018年發生的正風反腐領域大事，39%的網民關注“繼續重拳打虎，一批高官落馬”，比例最高；18%的網民關注“反‘四風’進一步深入，重點整治形式主義、官僚主義”；15%的網民關注“國家、省、市、縣四級監察體系組建完成”。



幹部作風是人民群眾觀察評價黨風的晴雨表。黨的十八大以來，作風建設穩扎穩打、久久為功。調查顯示，廣大網民感受到了身邊幹部作風上的變化：“面對難題敢抓敢管、敢於擔責”，“更加重視走群眾路線”，“更加重視方法科學性、不拍腦袋決策”分別獲得34%、30%和11%網民的投票。



應對基層幹部以下哪些行為提高警惕？在回答這一問題時，31%的網民選擇“充當黑惡勢力‘保護傘’”。此外，有22%的網民認為是“吃拿卡要、雁過拔毛等以權謀私行為”，21%的網民選擇“‘四風’尤其是形式主義、官僚主義行為”。



不少網民還用文字留下了支持反腐的心聲。網友“祥子”說，反腐最得民心，且永遠在路上；網友“珍”說，打擊黑惡勢力“保護傘”，反腐敗勢在必行；網友“清風河映”希望國家加大基層反腐力度，尤其是縣鄉村三級；網友“老百姓”建議加大對群眾身邊腐敗現象的懲治力度。



2019年人民網兩會調查共設置18個候選熱詞，緊緊圍繞時代議題和人民關切，涵蓋正風反腐、依法治國、社會保障等熱點。本月12日，調查PC端、移動端同步上線；現下調查街采視頻於20日推出。截至記者發稿前，調查已吸引445萬人次參與。



（來源：人民網）