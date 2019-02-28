鬆材線蟲病疫情威脅近9億畝鬆林資源安全

鬆林植被 圖片來源網絡 中評社北京2月28日電／日前，國家林業和草原局公布了2019年鬆材線蟲病疫區名單。這是繼去年11月國家林業和草原局修訂《鬆材線蟲病疫區和疫木管理辦法》《鬆材線蟲病防治技術方案》後，推進鬆材線蟲病防治、保障國家生態安全的又一舉措。



鬆材線蟲病是全球森林生態系統中最具危險性、毀滅性的病害之一。在我國，鬆材線蟲病於1982年首次在南京中山陵發現，雖然得到全力防治，但30多年來，全國因鬆材線蟲病損失的鬆樹累計仍達數十億株，造成的直接經濟損失和生態服務價值損失上千億元。目前，該病害在我國18個省588個縣級行政區發生面積974萬畝，呈現向西、向北快速擴散態勢，最西端達四川省涼山州，最北端已在遼寧北部多個縣區，並已入侵多個國家級風景名勝區和重點生態區。同時，疫情發生區域突破了傳統理論提出的年均氣溫10攝氏度以上的適生界線，傳播媒介也發現了雲杉花墨天牛等新種類，危害對象由過去的馬尾鬆、黑鬆擴大到紅鬆、落葉鬆等鬆樹種類，疫情直接威脅我國近9億畝鬆林資源安全。經專家研究分析，我國所有區域都是鬆材線蟲病的適生區，所有鬆樹種類都有可能感染鬆材線蟲病，如不採取得力措施，森林資源損失將不可估量。專家分析認為，造成鬆材線蟲病疫情嚴重擴散危害的主要原因是，疫木清除不到位、疫木源頭監管不嚴、疫木流失嚴重。現有的鬆材線蟲病縣級疫區中，有80%以上是因帶疫鬆木及其製品流入引發的疫情。



國家林業和草原局生態保護修復司司長趙良平說，我國高度重視鬆材線蟲病防治工作。國辦早在2002年就專門印發《關於進一步加強鬆材線蟲病預防和除治工作的通知》。2014年，國辦在印發的《關於進一步加強林業有害生物防治工作的意見》中，將鬆材線蟲列為國家級重大有害生物，並強調加強鬆材線蟲病防治。各地積極採取有力措施開展疫情防治，取得了一定成效。多年來，國家林業和草原局採取了以加強防治責任落實、強化疫區疫木管理、加大疫情除治力度、提高疫情監測水平、嚴格檢疫執法等為重點的一系列防治措施，出台了一系列規章制度。針對當前鬆材線蟲病防治工作中存在的問題，去年11月，國家林業和草原局對2010年出台的《鬆材線蟲病防治技術方案》和2014年出台的《鬆材線蟲病疫區和疫木管理辦法》重新進行修訂，確定了當前和今後一個時期的主要防治思路：以疫木清理為核心、以疫木源頭管理為根本，實施更加科學、嚴格、管用的防治措施，遏制鬆材線蟲病快速擴散危害的嚴峻態勢。