巴基斯坦：擊落印度戰機　俘獲一名飛行員

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／巴基斯坦27日宣布，巴方空軍當天早晨空襲印控克什米爾地區，印度空軍兩架戰機稍後越過實際控制線，遭巴方擊落，一名飛行員被抓獲。



巴基斯坦軍方發言人、三軍新聞局局長阿西夫·加富爾說，巴基斯坦空軍“在巴基斯坦領空”擊落兩架印度戰機，其中一架墜落在巴控克什米爾，另一架墜落在印控克什米爾。巴方地面部隊抓獲一名落在巴控克什米爾的印軍飛行員，正在搜捕另外兩名落在巴控克什米爾的印軍飛行員。



按照加富爾在社交媒體“推特”的說法，印軍戰機越過實際控制線，意在回應巴方早些時候的空襲。



巴基斯坦外交部在一份聲明中說，巴方空軍當天早晨從巴控克什米爾對印控克什米爾一些“非軍事目標”實施打擊，但避免了人員傷亡和附帶損失。聲明沒有具體說明“打擊”的具體含義。一些媒體解讀，空襲旨在回應印度空軍前一天轟炸。



巴基斯坦外交部發言人穆罕默德·費薩爾在“推特”寫道，巴方空軍這一“反擊”行動只為“展示我們自衛的權利、意願和能力”，“我們不願意局勢升級，只是，如果被迫進入那種模式，我們完全做好了準備”。



法新社援引印控克什米爾一名印方高級官員的話報道，巴方戰機短暫越過實際控制線，遭到印方戰機攔截，退回巴方一側。



印度外交部長蘇什瑪·斯瓦拉傑27日說，印方不希望看到局勢升級，印方將繼續“負責任、有節制”地採取行動。



印度空軍26日凌晨出動12架戰機越過克什米爾實際控制線，轟炸並摧毀巴控克什米爾“主要恐怖分子營地”。巴基斯坦軍方指認印軍戰機侵入巴控克什米爾，拒絕印方所謂在巴控克什米爾發動“反恐”行動的說法。



印度安全部隊一支車隊14日在印控克什米爾遭遇自殺式爆炸襲擊，至少40名中央後備警察部隊士兵喪生。“穆罕默德軍”宣稱製造這起事件。印方認定巴方支持這一宗教極端主義組織。



印巴均主張對克什米爾擁有主權。自1947年印巴分治以來，兩國為爭奪這一地區兩次爆發戰爭。



（來源：新華網）