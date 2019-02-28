中評社北京2月28日電／遼寧省定點醫療機構519家，受益農民工27.7萬人次，參保人緩解了墊付壓力、節省了往返成本、縮短了報銷時長 ●實踐中，還存在著繳費相同待遇不同、醫院因墊付風險高而不願推廣、沒有聯網信息患者就診時易錯過報銷等問題



“新農合”異地結算：好政策還需實踐中完善



“不用拿著住院條和一沓子就診單回老家跑三四次報銷，現如今在窗口一次報銷回家，太方便了。”近日，中國醫科大學附屬第一醫院收費窗口，患者崔美玲辦理出院結算，她的母親僅支付2.56萬元，就結算了3.93萬元的異地看病花銷。



33歲的崔美玲老家在遼寧盤山縣農村，去年發現患有胰腺良性腫瘤，聽老鄉說“新農合”異地報銷很方便，於是轉到三甲醫院做了胰體部分切除、脾切除手術。整個轉診、就醫和報銷過程讓母女倆很滿意。



在遼寧，像崔美玲這樣受益的“新農合”參保人有27.7萬人次。



據遼寧省醫療保障局統計，截至目前，遼寧異地結算定點醫療機構達519家，覆蓋全部市縣級醫療機構，推行即時結報以來，參保人緩解了墊付壓力、節省了往返成本、縮短了報銷時長。然而，在實踐中，仍存在同樣繳費不同待遇、醫院墊付風險高不願推廣、沒有聯網信息就診時錯過報銷等問題。



窗口報銷，不墊錢、不折騰



“像我媽這種病，一下子要掏8萬元，到大醫院治病想都不敢想。”回想3年前，母親成為遼寧第一個“新農合”異地即時結報受益者，來自遼寧凌海市農村的齊帥感慨萬千。