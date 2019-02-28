CNNIC報告：我國網民規模達8.29億

中評社北京2月28日電／在過去的半年裡，互聯網領域發生哪些變化？中國互聯網絡信息中心（CNNIC）28日在京發布了第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至2018年12月，我國網民規模達8.29億，普及率達59.6%，較2017年底提升3.8個百分點，全年新增網民5653萬；我國手機網民規模達8.17億，網民通過手機接入互聯網的比例高達98.6%。



基礎資源保有量穩步提升，IPv6應用前景廣闊



《報告》顯示，截至2018年12月，我國IPv6地址數量為41079塊／32，年增長率為75.3%；域名總數為3792.8萬個，其中“.CN”域名總數為2124.3萬個，占域名總數的56.0%。



在IPv6方面，我國正在持續推動IPv6大規模部署，進一步規範IPv6地址分配與追溯機制，有效提升IPv6安全保障能力，從而推動IPv6的全面應用；在域名方面，2018年我國域名高性能解析技術不斷發展，自主知識產權軟件研發取得新突破，域名服務安全策略本地化定制能力進一步增強，從而顯著提升了我國域名服務系統的服務能力和安全保障能力。



電子商務領域首部法律出台，行業加速動能轉換



截至2018年12月，我國網絡購物用戶規模達6.10億，年增長率為14.4%，網民使用率為73.6%。尤其，電子商務領域首部法律《電子商務法》正式出台，對促進行業持續健康發展具有重大意義。



在經歷多年高速發展後，網絡消費市場逐步進入提質升級的發展階段，供需兩端“雙升級”正成為行業增長新一輪驅動力。在供給側，線上線下資源加速整合，社交電商、品質電商等新模式不斷豐富消費場景，帶動零售業轉型升級；大數據、區塊鏈等技術深入應用，有效提升了運營效率。在需求側，消費升級趨勢保持不變，消費分層特征日漸凸顯，進一步推動市場多元化。