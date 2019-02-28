首次實踐新安保法　日本擬向埃及派自衛隊員

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／多名相關人士透露，日本政府2月27日在首相官邸召開國家安全保障會議4大臣會議，作為司令部工作人員，日政府決定最快於2019年春向在埃及西奈半島對以色列和埃及兩軍展開停戰監視活動的“多國部隊觀察員團”（MFO）派遣2名陸上自衛隊員。日本共同社稱，這將是“國際聯合和平安全活動”這一日本安全保障法中新設任務的首次適用。日本防相岩屋毅近期擬發出準備指示。



2015年成立的安保法內容上與聯合國維和行動（PKO）相似，但對於不由聯合國統轄的維和行動，該法新設了允許派遣自衛隊的規定。安倍政府希望通過謀求擴大自衛隊的海外活動，來顯示對國際貢獻的積極態度。



派遣目的地是位於西奈半島南部沙姆沙伊赫的MFO司令部。2月上旬，日本首相助理薗浦健太郎等人在當地確認了治安局勢。日本防衛省也有意派出調查團，若判斷滿足停戰協議等參加維和行動的5項原則，就將由日本內閣會議決定派遣。



MFO根據1979年埃以兩國和平條約，從1982年起在西奈半島實施，主要任務是監視停戰。美國等12個國家派遣共約1200人，日本自1988年度起實施財政支援。此前，日本已經接到了派遣司令部工作人員的請求。



（來源：環球網）