網評：2020 關鍵年 台灣選民要謹慎

中評社洛杉磯2月28日電(作者 張一飛)美國外交事務雜誌有篇文章標題為自由民主(Liberal Democracy) 世紀(二十世紀)結束了(The End of the Democratic Century - Autocracy’s Global Ascendance, by Yoscha Mounk and Roberto Stefan Foa, which was originally published in Foreign Affairs May/june 2018 Issue)。 他舉出全球前十三名經濟發達國家,其中三分之二國家都不是民主政府。這個數據不能完全證明民主制度就不能產生有效的治國人才和治國政策。這其中最重要的是人民的教育程度對民主制度的少數服從多數原則的尊重,能做到犧牲小我完成大我的選擇。在選賢與能的要求下,辨別是非,客觀判斷,明瞭大勢,而不受宣傳煽惑,包括媒體的報導,尤其是對有政治立場和金錢支持的‘名嘴’的說詞,要有換位思考和判斷的能力和耐心。民主制度中兩年和四年的任期在今天日新月異的資訊時代,是很長的,選民靠選舉來糾正領導人和改變政策是太慢和效率太低的。往往一兩年造成的禍害會大到使老百姓吃不消,當今的蔡政府就是一個明顯的例子。所以選民必須耐心,謹慎來研判,用心挑選候選人來決定是否值得支持。尤其是當權者,政績不佳,還要再競選,他們必定會運用他們的權力和資源來制造宣傳,甚至扭曲事實,為自己辨護和打擊挑戰者。



媒體是民主制度中重要的一環,要能用中立的立場忠實報導新聞,分析時事,尤其在選舉時幫助選民取得正確資訊, 詳實分析,駁斥假新聞。這樣媒體才對民主制度有正面的貢獻。選民必須有辯別真假的能力,必須接觸不同立場的媒體和宣傳。很不幸,在民主制度中,政治和金錢利益團體都會有擁有和控制媒體的心態,目的當然是為自己做宣傳,吸引選民支持。往往這些媒體變成一種單面的有成見的媒體。這會造成禍害民主制度的根源。在美國的兩黨民主制度經過兩百多年的演變,在主流媒體裡就產生這種現象。以致造成兩黨分裂對持,使選舉輪替變成權力競爭。使選出的領導人不能團聚兩黨人才,為國為民服務,反使選出的政府互相杯葛。特朗普在2016年大選,親身體驗到美國媒體的弊病,才會大罵‘假新聞’(fakenews)台灣的民主制度受美國影響很大,雖然有三民主義為本的五權憲法,但選舉制度模仿美國,在媒體結構上比美國還糟。以致有台灣媒體,炒作選舉,挑選候選人,操作民調,極力影響選民的現象。當然也有媒體對政績作深度報告。選民平時就要注意這些報導,以免在選舉當頭,在大量選舉新聞包括許多假新聞的轟炸下,沒時間去關注有深度的正面新聞和政論。



台灣的2020大選,在九合一選舉之後,就被媒體關注,當然是因爲九合一產生了一個大翻盤,民進黨大輸,丟了十六個縣市。媒體早點關注不是壞事,但是過度炒作,在候選人都沒有表態就替選民挑選候選人,不是很健康的現象。到了今年,媒體炒作更是發酵,制造各種不同的看法,意見,評論,造成一個奇異的選舉文化。政黨在選舉中,非常被動,不發表理念政論,不把黨內選舉提名作業透明化,讓媒體選民認識黨的政見,候選人徵選程序,反而是等待媒體炒作民調, 難到台灣的民主制度已經進步到全民化,不需要政黨了?如果真是這樣,那國民黨,民進黨,和幾百個小黨都該解散。讓老百姓和媒體直接炒出候選人算了。如果無黨無派無政績的柯明哲可以被炒出來當總統,只要說一句‘兩岸一家親’,用對台北市無爲而治的方法來治台灣, 就可以搞定台灣的前途,那台灣總統也太容易當了。