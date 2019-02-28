美欲啟動美日新貿易談判　日政府否定

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／美國貿易代表萊特希澤當地時間2月27日出席眾議院聽證會，表示有意3月在日本召開美日新貿易談判的首次會議。美國退出的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）生效對美國對日出口不利，他表示想作為“緊要課題”抓緊談判。不過，日本政府則對美方的計劃持否定態度。



日本共同社報道稱，美日首腦2018年9月同意啟動貿易談判。由於萊特希澤兼管的對華經貿磋商延長，此前認為首次會議將於2019年4－5月舉行的看法較多。中美經貿磋商朝著最終協議迎來尾聲，難以在3月啟動日美談判的看法也根深蒂固。



隨著TPP生效關稅下降，成員國對日牛肉出口量大幅增加，另一方面美國產品增幅遜色。萊特希澤對TPP與日歐經濟夥伴關係協定（EPA）生效表達危機感稱“對美國農戶的影響實際顯現”，表示為了首次會議“想馬上前往日本，可能是下個月”。



美國政府將對日貿易逆差視為問題，希望擴大牛肉、豬肉等農畜產品的對日出口，還力爭達成包含金融等服務領域的全面自由貿易協定（FTA）。



日本將談判定名為“貨物貿易協定”（TAG），表示希望對象限定於農產品等貨物的關稅。首次會議議題很可能是界定談判範圍。



不過，對於萊特斯澤有關3月啟動美日貿易談判的表態，日本政府相關人士28日說明稱“沒有接到來自美國的正式要求”。將出席談判的日本經濟再生擔當相茂木敏充眼下也要應對國會，截至目前對3月實現談判持否定看法。



越來越多的分析認為，受到美國國會追究的萊特希澤“可能是不知不覺地順口說出”（上述人士語）盡快啟動美日談判。若舉行新貿易談判，警惕農產品市場開放要求的日本農林水產省打算強調，日本過去簽訂的經濟夥伴關係協定中的讓步水平是最大限度的立場。日方官員表示：“為避免導致日本的農業生產無法維持，將與相關省廳合作。”



反映TPP生效後情況的1月貿易統計數據顯示，加拿大等成員國對日牛肉出口量驟增。日本農水省官員冷靜地表示“將好好分析”，但農戶對前景的擔憂加劇，日本與美國的談判姿態將面臨嚴峻考驗。



（來源：環球網）