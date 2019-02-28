快訊：白宮稱朝美未達成任何協議

（圖片來源：環球網） 中評社北京2月28日電／韓聯社剛剛消息，白宮稱，朝美未達成任何協議。



以下是白宮聲明全文：



“2019年2月27日至28日，美國總統特朗普與朝鮮民主主義人民共和國委員長金正恩在河內舉行了非常良好且具有建設性的會晤。雙方領導人就推進半島無核化及經濟議題討論了多種方法。在當下，（兩位領導人）尚未達成任何協議，但他們的團隊期待在未來繼續會晤。”



多家外媒及其前方記者消息說，金特會議程發生了很大變化。環球時報－環球網赴越南特派記者得到消息也是，朝美工作午餐和聯合簽約儀式取消。金正恩車隊已離開大都會酒店會談現場。



CNN也確認稱，特朗普與金正恩車隊都已離開大都會酒店，返回各自下榻的酒店。



根據白宮此前發布的日程計劃，朝美雙方原定於當地時間11時55分共進工作午餐，下午2時05分舉行聯合簽約儀式。特朗普隨後於下午3時返回下榻酒店，並於3時50分召開記者會。韓聯社此前稱，預計特朗普將在記者會上介紹會談結果。



但美國《華盛頓郵報》隨白宮記者在河內時間28日中午12時40分左右在社交媒體上稱，朝美河內會晤出現重大變動。據其引述白宮新聞發言人桑德斯的話說，雙邊擴大會談已經延長了40餘分鐘後，並還將繼續進行30至45分鐘。此後，美國總統特朗普將回到其下榻的JW萬豪酒店，在當地時間下午2時召開記者會，原先計劃中的聯合簽約儀式與工作午餐取消。



此後，《聯合早報》等媒體也開始報道稱，朝美工作午餐和聯合簽約儀式取消。



環球時報－環球網赴越南特派記者得到消息也是，朝美工作午餐和聯合簽約儀式取消。



CNN還稱，儘管數次被問及有關原定於當地時間下午2時許舉行的簽約儀式，桑德斯一直拒絕置評。



（來源：環球網）