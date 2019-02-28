張建宗：大灣區不會影響香港單獨關稅區地位

香港特別行政區政府政務司司長張建宗28日下午出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）香港特別行政區政府政務司司長張建宗28日下午在出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會期間表示，推進大灣區建設，不會導致“兩制”界限模糊，也不會影響香港單獨關稅區地位。



張建宗表示，“一國兩制”是香港在大灣區的優勢，也是粵港澳大灣區邁向國際的重要基礎。中央領導已多次重申，推進粵港澳大灣區建設過程中，必定會堅持“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針。推進大灣區建設，是豐富“一國兩制”實踐的內涵，有利於保持香港的長期繁榮穩定，並不會像有些人擔憂會導致“兩制”界限模糊，也不會影響香港的單獨關稅區的地位。



張建宗強調，在“一國兩制”下，香港擁有獨特的雙重優勢。香港既是國家的一部分，同時擁有不同的經濟、法律和社會制度。香港是高度開放和國際化的城市，擁有開放便利的營商環境及優質的專業服務。我們可以把這些優勢與大灣區內地九市的廣闊市場、完整的產業體系和科技實力較強等優勢結合起來。通過推動大灣區協同發展，進一步提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位。



張建宗指出，香港的角色，將會是積極的“參與者”、“促成者”及“推廣者”。香港可以將豐富的國際聯繫經驗延伸至內地，協助引進外資，也可以與內地企業共同開拓海外市場，拼船出海，尋找發展機遇，促進兩地的經濟發展，互利共贏。

