劉宗夏：台灣其實沒有那麼獨

中評社台北3月2日電（作者 劉宗夏）我的父親三歲時跟著爺爺奶奶坐船從大陸來到台灣，那時是1949年，我在台灣被歸類為外省人，不過我可是從小在台灣長大的！在很小的時候其實對政黨沒什麼概念，但是大概到了小學三四年級以後漸漸認識到有國民黨跟民進黨的分別，因為從小的家庭背景所以當然一開始是對國民黨比較有好感，可是我卻對跟我一起生活在台灣的另外一群人那麼痛恨國民黨感到困惑跟好奇。



說來好玩，在國中的時候曾經因為不太會說台語而被班上某些同學排擠，可是到了高中跟大學，我的好朋友卻大都是所謂的本省人而非外省人，或許是同性相斥異性相吸吧，我高中大學不少好朋友都是民進黨的支持者，我也覺得他們一些講話跟行為很有意思，只要不講到政治相處其實很不錯。



隨著年齡的成長也會要求自己客觀追求真相，所以也會讀一些歷史；或者問我的民進黨好朋友：為什麼那麼討厭國民黨？同學會說國民黨都是靠賄選，而我逐漸也開始意識到，國民黨過去的威權統治造成了民間累積的不平跟反感。但是我還是有許多不懂跟好奇，為什麼民進黨那麼親日反中？為什麼血緣跟文化都是從大陸來的卻不認自己是中國人？



這些問題也隨著年齡增長有些漸漸浮現，但有些還是困惑？大學的一位民進黨好朋友跟我說過：我支持民進黨但是沒有要台獨，這句話對我很有意義，代表了民進黨支持者不等於台獨！但我還是不太了解……，許多從中南部來的同學，只認為自己是台灣人而不是中國人，比例還蠻高的，當時嚇我一跳！那時有做一些調查，而我自認：是台灣人也是中國人。



而最近，我最需要的答案出現了！從去年九合一選舉一群長期支持民進黨的本土派，因為對於民進黨的內政無能和派系分贓失望，轉而支持韓國瑜，他們許多都是中南部的基層農漁民，其中一位說到：我們過去追隨前輩是爭取自由，而不是要獨立！也就是說他們過去支持民進黨是爭民主，而不是要台獨。所以我終於懂了！他們不是要跟中國劃清界線，而是希望生活在民主自由的體制中。



所以我認為，台灣真正的死硬派台獨其實不多，許多是假性台獨，原因可能是對歷史文化的不了解、或者因為特定媒體的渲染對於大陸很反感、還有就是不想失去自由民主的現況。我覺得目前對於兩岸的情感傷害最大的就是兩邊各自的“激進派鍵盤俠”，他們在網路上的留言不是狂妄自大就是言語惡毒，對於兩岸的和解傷害極大！必須要予以控制。



兩岸雖然血緣跟文化有連結，但是畢竟分開了這麼久，要融合、化解誤會需要時間跟方法！



（作者劉宗夏，台灣政治觀察者）

