中評兩會專訪：李慧琼談大灣區機遇

中評社記者在立法會大樓專訪民建聯主席李慧琼（中評社 金裕超攝） 中評社香港3月2日電（记者 郭至君 金裕超）全國政協委員、香港民建聯主席李慧琼日前接受了中評社記者的專訪，談論了前不久剛剛出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》可以給香港提供的發展機遇以及香港20多年來的“一國兩制”的經驗可以給探索台灣“兩制”模式上帶來的經驗。同時，她也向記者詳細地說明了今年兩會她將提出的一些提案，主要聚焦在便利生活就業以及優化稅務安排的方面，具體包括：為中國香港市民提供內地身份證明、在內地建設港人社區、豁免內地港人境外徵稅、容許香港銀行處理港人內地業務、建議內地法院持續做好解決執行難工作等。以下是專訪全文：



中評社記者：《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，您怎麼評價這份規劃綱要？令您印象最深的部分是？它可以為香港提供怎樣的發展機遇？



李慧琼：其實這是一份期待已久的、很重要的框架，對香港、對大灣區內的城市，我認為是非常重要的發展機遇。在等待大灣區框架出台以前，我們民建聯已經成立了一個大灣區發展小組，我們過去也已經發表過了幾份報告，第一份是爭取完善國民待遇，其中包括今天也有提的，就是希望中央政府考慮為香港同胞們發內地身份證，因為我們發現內地身份證用途越來越廣泛，享用政府的資源或者是訂購車票以及一些生活的必需品也需要用身份證，所以讓港人領取內地身份證有助港人融入大灣區發展。除此以外，剛剛我們也發表了一份完善大灣區內交通基礎建設有關的報告，大灣區框架為區內不同城市做了基本的分工和一些優勢定位，對於香港，我們應該好好地用好這個框架，讓每一個行業去探討有什麼便利措施可以為行業、為從業員提供更大的發展機會。



對廣大香港市民來說我還是希望先推動一些最簡單的便民措施，其中一個最迫切的是電子支付系統。比如說，現在我問身邊人，也不是每個人都有內地的電子錢包，為什麼？其中一個原因就是沒有銀行、沒有開內地戶口，所以常常問其他人借錢，我上次去內地也是，滴滴出行也用不了，同事替我訂車也要借錢。所以我認為首要解決的是開戶的問題，我希望內地銀行放寬港人申請內地戶口的限制，尤其是有龐大網絡的內地銀行，可以讓香港市民在香港開內地戶口，然後接上相關的支付服務，這樣日常的生活可以一體化。



第二就是交通便利，包括實現“一地兩檢”、增加24小時通關的便利。另外，香港也有很多市民對內地的物業很有興趣，今天我有一個提議就是允許香港銀行為內地的物業做按揭。我覺得那些就比較廣泛，可以便利香港市民，讓他們融入到大灣區。

