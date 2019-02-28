米健：澳門通過參與大灣區　實現跨越發展

澳門特別行政區政府政策研究和區域發展局局長米健28日出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）澳門特別行政區政府政策研究和區域發展局局長米健28日在出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會期間表示，《規劃綱要》公布與實施，給澳門自身發展帶來了千載難逢的歷史機遇，抓住這個機遇，通過積極參與大灣區發展建設，獲得自身的跨越發展，真正實現經濟社會多元，從而為澳門社會長久的繁榮穩定、澳門子孫後代的民生福祉創造條件和打下牢固基礎，這是澳門特區政府必須承擔的社會和歷史責任。



米健指出，特區在推進《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的工作，是基於這些認識而展開：



首先是澳門的擔當與挑戰。此次《規劃綱要》賦予澳門新的歷史使命和時代擔當。整個《規劃綱要》中直接指向澳門的，據我們目前統計的有49項，說明澳門在粵港澳大灣區發展建設中的重要地位和作用。



一是《規劃綱要》將澳門列為大灣區發展建設四個中心城市之一，使其具有“核心引擎”的地位。以澳門這樣小的體量，擔當這樣大的一個角色，無疑是國家對澳門的高度信任和期待。



二是國家“十二五”、“十三五”規劃中，對澳門已經明確了“一個中心、一個平台”的定位，這次《規劃綱要》對澳門作為這一平台的作用進一步予以明確。前期49項內有9項涉及這一平台。



三是除“一個中心、一個平台”之外，《規劃綱要》還賦予澳門一個十分光榮的時代使命，即建設“以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地”。這顯然是對澳門特殊的歷史地位、特有的歷史文化積澱和豐富且成功的多元文化共存的高度肯定。



四是規劃綱要的核心目標之一是推動廣州、深圳、香港和澳門的科技創新走廊的建設，而澳門也成為這一走廊中的支撐點。



以上是簡單概括所有的定位和任務，既是澳門的擔當，同樣也是對澳門的挑戰。



其次是澳門的機遇與責任。《規劃綱要》公布與實施，給澳門自身發展帶來了千載難逢的歷史機遇，抓住這個機遇，通過積極參與大灣區發展建設，獲得自身的跨越發展，真正實現經濟社會多元，從而為澳門社會長久的繁榮穩定、澳門子孫後代的民生福祉創造條件和打下牢固基礎，這是澳門特區政府必須承擔的社會和歷史責任。

