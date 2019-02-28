發改委談大灣區：“一國兩制”是優勢也是挑戰

中國國家發展改革委副主任羅文28日出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）中國國家發展改革委副主任羅文28日出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會，在應詢記者提問時表示，要發揮“一國兩制”的制度優勢，港澳國際化的獨特優勢和廣東改革開放的先行先試優勢，妥善化解“兩制”差異下可能產生的發展障礙。突出創新的關鍵性作用，探索制度對接，搭建“政策橋”，促進粵港澳三地資源要素高效便捷流通，推進市場一體化發展。



羅文表示，粵港澳大灣區與其他國際一流灣區最大的不同就是“一國兩制”，它涉及到三個關稅區、三種貨幣、三種法律制度，這既是粵港澳大灣區建設的優勢，也是它的挑戰所在。粵港澳大灣區的香港、澳門是成熟的發達的市場經濟體，是自由貿易港，它在經濟運行、社會治理、規則標準、政府管理等方面與國際更加接軌。廣東省是內地經濟總量最大的省份，是改革開放的先行區。上述三個地方同處一個灣區，文化同源，人緣相親，民俗相近，經濟方面各有優勢，各具特色，彼此緊密合作，必將產生協同效應和放大效應。同時，粵港澳大灣區在科技創新、要素流動、體制機制銜接方面也面臨著一定的挑戰。



他指出，下一步，要更好的推進粵港澳大灣區建設，要著力抓好以下幾個方面的工作：



一是堅持“一國兩制”的方針。實踐已經充分證明，“一國兩制”是保持港澳長期繁榮穩定的最佳制度安排，我們要全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方針，保持戰略定力，增強發展自信，確保“一國兩制”的方針不會變、不動搖，確保“一國兩制”的實踐不變形、不走樣。



二是堅持依法辦事。粵港澳大灣區建設面臨的環境獨特，政策敏感性強，我們要堅持嚴格依照憲法和基本法辦事，特別要注意尊重港澳的社會制度和法律制度，尊重特別行政區的高度自治權。在處理涉及港澳的事務時，充分徵詢和吸納特區政府和社會各界人士的意見，確保程序正當、權責統一和依法依規。



三是充分發揮市場作用。發揮市場在資源配置中的決定性作用，思想要再解放，行政干預要再減少，要更多地運用市場機制來配置和匯聚全球優質資源，形成穩定、公平、透明和可預期的一流營商環境，全面推進廣東與香港、澳門在商貿投資、科技教育、人員交流、青年發展、設施聯通、平台建設等方面的互利合作。



四是推進體制機制創新，發揮“一國兩制”的制度優勢，港澳國際化的獨特優勢和廣東改革開放的先行先試優勢，妥善化解“兩制”差異下可能產生的發展障礙。突出創新的關鍵性作用，探索制度對接，搭建“政策橋”，促進粵港澳三地資源要素高效便捷流通，推進市場一體化發展。

