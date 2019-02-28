人民日報：阿歐關係掀開“歷史性”一頁

（圖為埃及總統塞西（右）在峰會上發言。來源：新華社） 中評社北京2月28日電／2月25日，為期兩天的首次阿拉伯國家聯盟－歐洲聯盟峰會在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫落幕。面對複雜的國際局勢，近50名國家元首和政府首腦聚集於此，就雙方合作和地區熱點問題開啟溝通之門。



【熱點問題走上新平台】



“本次峰會開啟了埃及與歐盟關係的新篇章”，埃及總統塞西在首屆阿拉伯國家聯盟—歐洲聯盟峰會（以下簡稱“峰會”）閉幕式發表講話時對峰會給予高度評價。據《今日埃及》網站報道，此次峰會對於促進阿拉伯地區和歐洲的關係有著里程碑式的意義。



歐洲理事會主席唐納德·圖斯克在講話時同樣表示，“中東是我們的鄰居，與中東的溝通不是選擇，而是必須。縱使雙方存在一些客觀差異，但在合作或衝突的選擇上，我們應當選擇合作。”



沙特阿拉伯新聞報援引沙特國王薩勒曼的發言稱，“阿拉伯世界與歐盟在政治，安全，經濟和文化層面以及地理上的交流有著悠久的歷史，雙方必須加強各方面的聯繫，實現各國人民的共同利益和願望。”



2018年9月，歐盟國家領導人在薩爾茨堡進行非正式會晤，決定於2019年2月舉行首次峰會。會議將就氣候、難民、反恐等熱點問題開展交流。



會上，阿盟方面對於地區安全問題給予高度關注。據美聯社報道，塞西呼籲各國聯合起來打擊恐怖主義，並表示“我們的首要任務是保持國家安定，防止國家崩潰。”



難民問題則是歐洲關注的焦點。據華盛頓郵報報道，圖斯克在發言中號召歐盟和阿盟共同採取措施，防止更多難民通過地中海進入歐洲。



峰會已被雙方正式確定為溝通機制。據埃及《金字塔報》報道，阿歐雙方已經決定輪流舉行定期峰會，下一次峰會將於2022年在歐盟總部布魯塞爾舉辦。



