印巴軍隊在爭議區克什米爾互射對方陣地

中評社香港2月28日電／印巴軍方在印度的查莫-克什米爾邦控制線附近連續7天違反停火協議，向對方陣地互相射擊。



衛星新聞消息，《今日印度》（India Today）援引印度軍方發言人阿南德的話報道稱，“巴基斯坦於當地時間6時左右動用火箭炮和輕武器向克里希納地區開火約24分鐘，無故發起挑釁，破壞了停火協議。”



阿南德補充說，印度官兵進行了回擊，對射活動於1小時後停止。有報道稱，印度政府關閉了控制線和國界5公里範圍內的所有教學機構。



此前巴基斯坦軍方表示，巴基斯坦27日擊落了兩架飛越克什米爾實際控制線的印度空軍飛機。巴外交部指出，在克什米爾地區對印度軍機實施空中打擊是為了彰顯“自衛的意願和實力”。印度外交部晚些時候則表示，在克什米爾地區發生的空中事件中，巴基斯坦空軍的一架飛機被擊落，印方損失一架米格-21殲擊機，一名飛行員下落不明。



印度中央後備警察部隊車隊2月14日在查謨-克什米爾邦遭到自制炸彈襲擊，造成45人死亡。恐怖組織“穆罕默德軍”宣稱對該起事件負責。據新德里稱，該組織頭目馬蘇德∙阿茲哈爾的根據地位於巴基斯坦境內。印度經常指責巴基斯坦支持巴境內恐怖分子，伊斯蘭堡對此予以駁斥。這起恐襲事件導致印巴緊張關係升級，兩國目前已處於軍事衝突邊緣。