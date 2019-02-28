耶魯學者：如夢初醒　美國已是強弩之末

中評社香港2月28日電／美中在3月1日截止日期之前達成了一定的協議。



多維新聞報道，美貿易代表辦公室2月27日宣布將正式暫停原定對中國商品的關稅稅率上調。耶魯大學專家則提醒美國談判代表別看錯了美中的經濟現實，要盡快清醒過來。



綜合媒體2月27日報道，美國貿易代表辦公室（USTR）2月27日宣布，在美國總統特朗普（Donald Trump）決定推遲原定於3月1日美中達成貿易協議的最後期限後，將採取行動，正式暫停原定對中國商品的關稅稅率上調，直至另行通知。



路透社2月27日報道，在美國貿易代表辦公室上述聲明發布前，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）2月27日表示，美國貿易代表辦公室將遵循法律程序執行延期，並將於本星期在《聯邦公報》中公布通知。



《華爾街日報》2月27日評論稱，萊特希澤27日表示美國放棄將對2，000億美元中國商品關稅稅率提高到25%的威脅，這是美中即將達成協議的最強烈信號。不過，萊特希澤也強調稱，美中在談判桌上的問題“太嚴重”，無法通過北京承諾購買更多美國商品來解決，中國需要進行結構性改革。



此外，美國總統特朗普2月24日在社交網絡推特（Twitter）上宣布，由於中美貿易談判取得了實質性進展，他將推遲原定於3月1日提高的對華關稅稅率。萊特希澤在出席國會聽證會時還表示，美中在達成貿易協議前仍有艱苦的工作要做。



美國有線電視新聞網（CNN）2月25日報道，特朗普2月25日宣布將參加一場與中國國家主席習近平的“簽字峰會”。CNN評論稱，這是特朗普發出的又一個中美貿易戰即將結束的令人樂觀的信號。



很多專家學者都在密切關注美中貿易談判。耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen S. Roach）2月24日在《世界報業辛迪加》撰文稱，美國認為，隨著中國經濟增長放緩，中國領導人迫切希望達成一項結束雙邊貿易戰的協議，無論目前為期90天的休戰何時真正結束。美中經濟的長期基本面迫使人們對哪方占據上風做出截然不同的判斷。



羅奇指出，特朗普政府低估了中國的韌性與戰略定力。美國原本以為經濟增速放緩會重挫中國，並迫使其想結束貿易戰，但北京有很充裕的政策空間應對當前的經濟減速，也無需放棄既定的長期戰略。如今，美中似乎即將達成某種聚焦於雙邊貿易的協議，兩國經濟基本面的巨大反差清楚地表明了到底誰才占了上風。

