習近平為第五批全國幹部學習培訓教材作序

中評社北京2月28日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平為即將出版發行的第五批全國幹部學習培訓教材作序。他強調，我們黨依靠學習創造了歷史，更要依靠學習走向未來。要加快推進馬克思主義學習型政黨、學習大國建設，堅持把學習貫徹新時代中國特色社會主義思想作為重中之重，堅持理論同實際相結合，悟原理、求真理、明事理，不斷增強“四個意識”、堅持“四個自信”、做到“兩個維護”，教育引導廣大黨員、幹部按照忠誠乾淨擔當的要求提高自己，努力培養鬥爭精神、增強鬥爭本領，使思想、能力、行動跟上黨中央要求、跟上時代前進步伐、跟上事業發展需要。



習近平指出，善於學習，就是善於進步。黨的歷史經驗和現實發展都告訴我們，沒有全黨大學習，沒有幹部大培訓，就沒有事業大發展。面對當今世界百年未有之大變局，面對進行偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想的波瀾壯闊實踐，我們黨要團結帶領全國各族人民抓住和用好我國發展重要戰略機遇期，堅持和發展中國特色社會主義，統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，推進國家治理體系和治理能力現代化，促進人的全面發展和社會全面進步，防範和應對各種風險挑戰，實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，就必須更加崇尚學習、積極改造學習、持續深化學習，不斷增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，不斷增強幹部隊伍適應新時代黨和國家事業發展要求的能力。



習近平強調，抓好全黨大學習、幹部大培訓，要有好教材。這批教材闡釋了新時代中國特色社會主義思想的重大意義、科學體系、精神實質、實踐要求，各級各類幹部教育培訓要注重用好這批教材。



第五批全國幹部培訓教材由全國幹部培訓教材編審指導委員會組織編寫，包括《新時代新思想新征程》《建設現代化經濟體系》《發展社會主義民主政治》《推動社會主義文化繁榮興盛》《改善民生和創新社會治理》《推進生態文明建設美麗中國》《決勝全面建成小康社會》《將改革進行到底》《建設社會主義法治國家》《全面加強黨的領導和黨的建設》《全面踐行總體國家安全觀》《全面推進國防和軍隊現代化》《堅持“一國兩制”推進祖國統一》《全面推進中國特色大國外交》等14本，由人民出版社、黨建讀物出版社出版。



（來源：新華網）