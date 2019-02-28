美國去年以違反旅行禁令為由拒簽3.7萬人

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／美國國務院26日發布數據，顯示2018年以違反現任政府“旅行禁令”為由拒絕批准超過3.7萬份簽證申請，占全年“拒簽”總數大約百分之一。



美國每年“拒簽”將近400萬人，理由多樣，如涉嫌重婚、綁架兒童，或者僅僅因為不符合特定類別簽證的申請資格。



美國總統唐納德·特朗普2017年1月就任，不久即頒布針對部分國家公民的旅行禁令，由於政令合法性受到質疑、多家聯邦法院設阻而沒有能完全生效，因而2017年不足1000份簽證申請因旅行禁令而遭拒。



特朗普的旅行禁令最初版本針對多個穆斯林人口占多數的國家，在司法系統和地方政府層面遭遇強烈抵制，幾經修改，最終版本2018年6月獲最高法院放行，得以全面生效，伊朗、利比亞、索馬里、敘利亞、也門絕大多數公民因而無法入境美國。



根據美國國務院先前發布的數據，在沒有禁令的2016財政年度，7.2萬份申請獲批；2017年10月1日至2018年9月30日財年，上述5國大約1.46萬份公民入境美國申請獲批，數量約減少80%。



美國政府針對委內瑞拉和朝鮮公民的旅行禁令同樣有效。這兩項禁令在美國國內沒有受到司法挑戰。



數據顯示，美國國務院去年依據“2017年移民行政令”拒絕超過1.5萬份“移民簽證”申請；拒絕近2.2萬份“非移民簽證”、即商務、旅遊等目的的短期簽證申請；大約2200份申請因為旅行禁令遭拒後申訴成功，得以成行。



（來源：新華網）