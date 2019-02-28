3月2日至3日晨“星月童話”將扮美天宇

中評社北京2月28日電／天文專家介紹說，多情的“月姑娘”將在3月2日至3日晨，分別與“指環王”土星、“維納斯”金星上演相合好戲。如果天氣晴好，早起出行的人們將會用肉眼在東南方低空欣賞到這兩幅美麗的畫面。



土星是太陽系第二大行星，在望遠鏡中其外形像一頂草帽，被譽為“指環王”。在今年2月後，土星才逐漸進入人們的視野，出現在東南方天空，而進入3月後，土星在凌晨3時22分左右升起。



“3月2日5時，土星合月。一彎殘月形似小舟，漂蕩在晨曦中的東南方天空，像極了歪斜的英語字母‘C’。在殘月的右上方不遠處，淡黃色的土星正在為其導航。殘月彎彎，土星閃閃，別有韵味。”天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩說。



有意思的是，在與土星浪漫約會後，多情的“月姑娘”在3月3日同樣的時間段“移情別戀”到金星身邊，再赴浪漫之約。



金星是夜空中最亮的星星。從2018年末起，金星就以“啟明星”的姿態出現在東南方天空開啟黎明。只要天氣晴朗，每一位早起的人，都可以看到這顆大明星。進入3月後，金星在日出時的地平高度逐漸下降，但亮度依然可達－4等左右，璀璨明亮。



“本次金星合月，兩者角距離最小時只有1度，非常近。金星明亮，殘月柔美，星月交輝，交相輝映，猶如一幅美麗的畫卷在黎明前的晨曦徐徐展開，成為天邊一道亮麗的風景線。隨著東方魚肚白的逐漸擴大，殘月‘攜’著金星步步高升，直到霞光布滿東方的天空。”趙之珩說。



（來源：新華網）