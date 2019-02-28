便利港澳居民在內地生活就業的政策陸續出台

中評社北京2月28日電／今日下午，國務院新聞辦舉行新聞發布會，請國家發展改革委副主任羅文和廣東省委常委、常務副省長林少春，香港特別行政區政府政務司司長張建宗，澳門特別行政區政府政策研究和區域發展局局長米健，介紹《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》）有關情況，並答記者問。



羅文在發布會上介紹，《規劃綱要》的主要內容就是“一個中心，一個願景，七大重點，四項措施”。“一個中心”，就是支持港澳融入國家發展大局。“一個願景”，就是建設富有活力和國際競爭力的一流灣區，成為扎實推進高質量發展的示範。“七大重點”，就是明確了建設國際科技創新中心、加快基礎設施互聯互通等七個重點領域。“四項措施”，就是加強組織領導、推動重點工作、防範化解風險、擴大社會參與。



羅文坦言，建設粵港澳大灣區，涉及到一國、兩制、三個關稅區、三種貨幣，面臨著世界上其他灣區建設所沒有的新情況。因此，它既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。在《規劃綱要》編制過程中，始終堅持“一國兩制”的基本方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，支持香港、澳門融入國家發展大局，發揮各自優勢，注重合作共贏，為港澳發展注入新的動能，為實施創新驅動發展戰略、構建開放型經濟新體制提供有力支撐。基於以上，《規劃綱要》的編制主要作了四個方面的考慮。



一是從國家發展大局出發，明確大灣區的戰略定位。粵港澳大灣區在全國改革開放和現代化建設中具有重要地位。我們始終堅持全球視野和全局站位，研究提出五大戰略定位，進一步發揮大灣區在國家改革開放中的支撐引領作用，更好地服務於國家戰略需要。



二是堅持“一國兩制”方針，促進港澳長期繁榮穩定。《規劃綱要》編制突出貫徹落實“一國兩制”，嚴格依照憲法和基本法辦事，著眼於推動粵港澳協同發展，拓展港澳發展空間，豐富“一國兩制”新實踐。



三是發揮粵港澳比較優勢，增強區域的國際競爭力。《規劃綱要》強調善用“兩制”之利，讓體制的活力、市場的動力更加迸發出來，增強粵港澳大灣區的核心競爭力。