中國各民族都是中華民族大家庭的一分子

圖片來源網絡 中評社北京2月28日電／中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表俞建華27日在聯合國人權理事會第40屆會議一般性辯論中闡述中國人權主張，介紹新疆人權事業發展成就，強調中國各民族都是中華民族大家庭的一分子。



俞建華表示，當今世界單邊主義、保護主義抬頭，各國堅定踐行多邊主義、共同構建人類命運共同體，顯得尤為重要。他說，中國堅持走符合本國國情的人權發展道路，取得了舉世矚目的成就。人權理事會本屆會議將核可中國國別人權審議報告，中方將派高級別代表團出席核可會議，願同各方繼續在平等和相互尊重基礎上進行交流。



俞建華就推進國際人權事業提出以下主張：堅持以相互尊重為前提，各國應尊重由各國人民自主選擇的人權發展道路；堅持以公平正義為要旨，各國應恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，反對以人權為由干涉別國內政；堅持以合作共贏為目標，各國必須樹立雙贏、多贏、共贏的理念，加強合作；堅持以可持續發展為手段，各國應堅持以人民為中心，堅持以發展促進人權。



針對個別國家在本屆會議提及中國新疆維吾爾自治區情況，俞建華指出，這些表態完全是基於對中國的偏見和誤判，也與事實嚴重不符。中國政府在新疆採取的一系列反恐和去極端化措施，包括設立職業技能教育培訓中心，旨在幫助少數受極端主義侵蝕和影響的人擺脫恐怖和極端思想，早日回歸社會。這些措施完全依法進行，極大地改善了新疆乃至全中國的安全形勢，有力保障了各族人民人權，受到人民支持和擁護。



他說，中國各個民族都是中華民族大家庭的一分子，共同為中華民族偉大復興而奮鬥。新疆人權事業發展日新月異，人民各項權利在更高水平上得到保障。中方已邀請許多國家外交官和媒體記者代表訪問新疆，他們都表示百聞不如一見，在新疆的所見與此前從某些媒體所聞完全不是一回事。中方歡迎更多客觀公正的人士赴新疆參觀訪問。



（來源：新華網）