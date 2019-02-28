美高官兜售巴以衝突解決方案　兩方均不買賬

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／美國白宮高級顧問賈裡德·庫什納正在訪問海灣沿岸盟友國家，介紹美方解決巴勒斯坦和以色列糾紛的“最終方案”，包括設立邊界。



對庫什納這次訪問中東，巴勒斯坦和以色列反應冷淡。



美國駐阿拉伯聯合酋長國大使館證實，庫什納和美國總統國際談判特別代表賈森·格林布拉特、美國國務院伊朗事務特別代表布賴恩·胡克25日會晤阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚。



美國大使館在聲明中說：“他們討論了美國和阿聯酋的合作以及特朗普政府為推動以巴和平的努力。我們想要得到地區國家的建議，與他們分享一些我方方案的細節。”



路透社報道，庫什納等人定於26日訪問巴林，還將在阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯停留，不會訪問以色列。



庫什納25日在阿聯酋接受英國天空新聞電視台阿拉伯語頻道記者採訪時說，他參與制定的巴以和平方案將涉及巴方“最終地位”，包括巴以邊界，但沒有提及巴勒斯坦建國。



巴以和平進程持續數十年，其間多次中斷。美方多次斡旋巴以和談，特朗普的前任貝拉克·奧巴馬付出巨大努力，最終無功而返。巴以和談自2014年至今陷入停滯。特朗普2017年初就任總統，指派他的女婿庫什納制訂解決巴以問題“最終方案”。



庫什納告訴天空新聞電視台阿拉伯語頻道，美方方案將著重推動向巴勒斯坦人提供“經濟機遇”。他說，美方打算在以色列4月9日舉行議會選舉以後發布巴以衝突解決方案的細節。



庫什納說，最新方案將以“以往的諸多努力為基礎”，包括《奧斯陸協議》。



巴以1993年簽署《奧斯陸協議》，決定在1999年5月4日以前結束巴方最終地位談判。雙方迄今沒有就巴方最終地位達成協議。國際社會普遍支持依據“兩國方案”推動巴以和平。“兩國方案”主張依據1967年第三次中東戰爭爆發以前的邊界建立以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國，與以色列和平共處。

