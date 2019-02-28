張建宗：構建支持香港青年雙創的生態系統

香港特別行政區政府政務司司長張建宗（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）香港特別行政區政府政務司司長張建宗28日下午在出席國新辦有關《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的新聞發布會時表示，香港特區政府將整合聚集香港青年大灣區雙創的資源，以大灣區青年雙創基地為核心，建構一個可持續發展，支持香港青年雙創的生態系統。



張建宗表示，香港特區政府高度重視青年的發展，青年是我們的未來，我們的希望，一個都不能少。我們希望香港的青年有國家的觀念，有香港的情懷，有世界的視野，同時希望他們能夠登高望遠，發掘香港以外的機遇。香港鼓勵香港青年參與大灣區的發展，並著力為香港青年創新創業人才提供更多發展空間及機遇，努力使大灣區成為世界一流的國際創新創業平台，同時促進香港青年的向上流動，也讓他們參與大灣區以及國家的發展大局。



張建宗強調，香港特區政府將整合聚集香港青年大灣區雙創的資源，以大灣區青年雙創基地為核心，建構一個可持續發展，支持香港青年雙創的生態系統。



具體來說，香港特區政府將通過和民間機構合作，為在大灣區創業的香港青年提供創業補助、支援、輔導、引路及孵化的服務，也會與廣東省政府合作，成立大灣區香港青年創新創業基地聯盟，建立一站式的宣傳與兼容平台，支持香港平台創業者到大灣區發展、落戶。

