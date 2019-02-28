網傳巴梟龍戰機擊落印戰機　國防部回應

（圖片來源：環球網） 中評社北京2月28日電／針對巴基斯坦軍方駕駛中國戰機梟龍擊落印度戰機的非官方消息，28日下午，在國防部例行記者會上，國防部新聞發言人任國強回應，當前，當務之急、最重要、最緊迫的是印巴雙方保持克制，通過對話協商，採取有利措施，使局勢穩定下來。



近日，印度和巴基斯坦之間爆發了“自2001年以來最嚴重的對抗事件”。2月26日，印度空軍12架戰機突襲巴基斯坦。27日，巴基斯坦方面稱，巴方在克什米爾地區擊落了兩架印度軍機。在此前一天，印媒稱印方擊落了一架巴基斯坦空軍的F－16戰機。對此巴基斯坦國防部召開記者會公開否認，還稱巴軍的F－16並沒有參加任何戰鬥。外界認為，F－16被否認參戰，那麼巴基斯坦的“梟龍”戰機參戰可能性大增。



此前在社交媒體上，已有巴方網友稱戰果是“梟龍”戰機的功勞，但至記者發稿暫未見官方消息證實。眾所周知，中國製造的梟龍戰機是巴基斯坦當前的主力戰機。



在28日記者會上，《環球時報》記者詢問發言人是否關注到該消息，任國強表示，當前，當務之急、最重要、最緊迫的是印巴雙方保持克制，通過對話協商，採取有利措施，使局勢穩定下來，防止進一步升級。我們希望地區和平穩定，這是符合地區各國的根本利益。



在回應作為印巴的鄰國，如果局勢進一步惡化，中國是否會採取一些措施，比如提高警戒時，任國強再次重申，印度和巴基斯坦作為中國共同的鄰國，印巴之間發生衝突，當務之急是雙方保持克制，通過對話協商，採取有利措施，防止衝突進一步升級。



（來源：環球網）