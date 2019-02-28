中評社北京2月28日電／中央政治局同志向黨中央和習近平總書記述職



習近平認真審閱述職報告並提出重要要求，強調要履行好黨和人民賦予的歷史責任，永葆共產黨人政治本色和革命精神，扎扎實實為黨和人民工作



《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》要求，中央政治局同志每年向黨中央和習近平總書記書面述職。近期，中央政治局同志按規定向黨中央和習近平總書記書面述職。習近平認真審閱了述職報告。他強調，十九屆中央政治局要履行好黨和人民賦予的歷史責任，永葆共產黨人政治本色和革命精神，扎扎實實為黨和人民工作。中央政治局同志要銳意進取、攻堅克難，勇於擔當、敢於鬥爭，廉潔自律、夙夜在公，為全黨作好示範和表率。



中央政治局同志圍繞一年來履職盡責情況，認真撰寫了述職報告。述職報告嚴格同黨中央和習近平總書記要求對標對表，將思想、工作、作風貫穿起來，有經驗總結和認識體會，有問題查擺和改進措施，也有工作打算和意見建議。



中央政治局同志的述職報告主要有以下內容。



中央政治局同志自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”，自覺把維護習近平總書記核心地位和黨中央集中統一領導作為最高政治原則和根本政治規矩，注重增強維護意識、堅定維護行動、提高維護能力、確保維護效果，自覺在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。



中央政治局同志把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，體會蘊含其中的使命情懷，把握貫穿其中的馬克思主義立場觀點方法，深鑽精研、學思踐悟，從中汲取真理力量、思想力量、實踐力量，同時督促指導分管領域在學懂弄通做實上下功夫。