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國防部：將舉行海軍成立70周年多國海軍活動
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2019-02-28 17:19:46
國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝）
中評社北京2月28日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，今年是中華人民共和國成立70周年，今年4月23日是中國人民解放軍海軍成立70周年紀念日。經中央軍委批准，屆時將在中國山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，將適時發布相關信息。
（後援記者：張心怡）
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