國防部：將舉行海軍成立70周年多國海軍活動

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 張爽攝） 中評社北京2月28日電（記者 張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，今年是中華人民共和國成立70周年，今年4月23日是中國人民解放軍海軍成立70周年紀念日。經中央軍委批准，屆時將在中國山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，將適時發布相關信息。



（後援記者：張心怡）





