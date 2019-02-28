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國防部：將舉行海軍成立70周年多國海軍活動
http://www.CRNTT.com   2019-02-28 17:19:46


國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社　張爽攝）
　　中評社北京2月28日電（記者　張爽）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校28日下午在國防部例行記者會上表示，今年是中華人民共和國成立70周年，今年4月23日是中國人民解放軍海軍成立70周年紀念日。經中央軍委批准，屆時將在中國山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，將適時發布相關信息。

　　（後援記者：張心怡）



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