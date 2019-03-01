社評：蔡當局儼似戰前動員　盤算著什麼？

中評社香港3月1日電（評論員 劉雋）日前，蔡英文在接受CNN專訪，被問及“如果中國明天就入侵，會指望美軍出現嗎？”蔡回答台灣已經24小時戒備，有承受第一波攻擊的防衛能量，盼世界其他國家站出來給中國施壓。“行政院長”蘇貞昌在“立法院”備詢時指出，“拿一支掃帚都跟對方拚”。“國防部長”嚴德發表示，我們軍方就是戰到最後一兵一卒。蔡當局儼然像似在作戰前的動員，如此聳人聽聞，唯恐台海不亂。蔡當局拿“戰爭”作噱頭，拿台灣民眾的生命作賭注，其盤算著什麼？



一、誇大危機，在島內製造緊張而恐慌的氛圍，拿“戰爭”來測試民意。人們常說，一年之季在於春。然而，蔡當局卻沒有在新春帶給台灣人民新希望，開創新征程，促進兩岸和平發展，而是大談戰爭，鼓噪戰爭將要來臨，在島內製造緊張而恐慌的氛圍，讓百姓惶恐不安。兩岸人民都盼望和平，而蔡當局大談戰爭，其安的何心？其目的有二：其一，製造兩岸更加緊張的氣氛，測試民意的承受力。在島內製造戰爭恐慌，探測民眾對此反對程度，以便下一步更大動作地操縱這個假議題。其二，用最殘酷最血腥的戰爭議題，轉移台當局執政軟弱無力的焦點。民進黨已成為台灣最大討厭黨，皆因其執政不力，民生凋敝。為改變民眾的看法，蔡當局採取移花接木和轉移焦點的伎倆，把“戰爭”當兒戲，拿台灣民眾生命開玩笑，來模糊和轉移民眾關注的焦點。有網友批判，蔡當局不斷挑釁，這是什麼執政團隊？台退將吳斯懷大罵蔡當局：“狂妄無知”。更有網友痛批，蔡英文是戰爭製造機。



二、為了選舉，製造兩岸嚴峻對峙的局勢。從最新的民調反映看，擬參與2020年選舉的參選人，蔡英文與韓國瑜、柯文哲、朱立倫、王金平進行民調對比，蔡英文的民調是墊底的，如此，其2020競選連任幾乎不可能。在這種對蔡極不利的情況下，為了選舉，為了能夠競選連任成功，蔡英文著急心切，想極力擺脫和改變這一不利的局面。怎麼辦？蔡只好走回頭路，向深綠和“獨派”靠攏，鞏固基本盤，使其民調能夠回升。那麼，鞏固基本盤最直接的手段就是走激進“台獨”路線，挑釁大陸。因此，蔡當局就用兩岸“戰爭”這種假議題來為自己造勢，無端地抬高兩岸緊張局勢。換句話講，民進黨和蔡當局為了選舉，為了一黨之私和個人的政治利益，竟然拿“戰爭”這樣非常嚴肅而殘酷的問題來炒作，其手段可謂之卑劣，到了無所不用其極的地步。這是一個多麼可惡而毫無責任的政黨。



三、探測美國保台決心和支持蔡當局力度。蔡當局“台面上的政治人物”把戰爭掛在嘴上，製造兩岸新的緊張氣氛，其另一個目的，就是做給美國看的。蔡英文之言台灣能挺過24小時，言外之意，24小時之後就交給美國來保護了。蔡英文想的挺美！然而，先前卜睿哲公開指出，美方對台灣的防衛承諾“從來都不是絕對的”。美國是否防衛台灣是兩說之事，直接打臉蔡當局。看來蔡當局為了提升低迷的民調，還要靠美國幫其拉抬一下，通過“激進台獨”“戰爭”之類的敏感話題，來探測美國對台灣協防決心和對蔡當局的支持力度。2月26日，美國一艘驅逐艦和一艘後勤彈藥補給艦穿越台灣海峽，此舉好像表示對蔡當局的支持，為蔡英文打氣。美國在積極配合蔡當局“演戲”。



無論美國如何配合蔡當局“演戲”，也無論蔡當局如何製造島內的“戰爭”恐慌氣氛，靠如此之蹩腳的伎倆拉抬民調，顯然是緣木求魚，南轅北轍。台灣民眾的眼睛是雪亮的，會對蔡當局所做所為作出理性而明智的判斷，因為蔡當局執政方向已與台灣多數民眾的期盼是背道而馳的，是背民心而去的，而且是越走越遠。



民進黨和蔡當局最善長選舉，也最會操弄選舉議題。然而，形勢比人強，形勢已發生了重大變化，而民進黨和蔡當局卻沒有改變，還在用背離民意的老套路打選戰，結果必輸無疑。看來不是民眾跟不上民進黨的思路，而是最大討厭黨——民進黨已被民眾所拋棄。



民進黨和蔡當局算計來算計去，最後將會栽到其算計上。若不信，3月份的“立委”補選和2020年的選舉，便可得以應驗。